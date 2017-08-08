طرح «از مشهد تا کربلا» اجرایی می شود

در این جلسه حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور با ابراز خرسندی از انتصاب ابوالقاسمی به عنوان چهره ای قرآنی در راس امور قرآنی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پیرامون تعاملات اتحادیه و رادیو قرآن گفتگو هایی انجام داد.

وی خواستار حضور بیشتر قرآنیان در برنامه های رادیویی و بازتاب اخبار فعالیت های موسسات قرآنی سراسر کشور از طریق رسانه صوتی رادیو قرآن شد.

در این راستا ابوالقاسمی با ارائه طرح مشترک ملی حفظ قرآن کریم در سراسر کشور؛ همکاری اتحادیه را در این زمینه خواستار شد

مقرر شد جلساتی جهت اجرای این طرح فی مابین آموزش رادیو قرآن و معاونت روابط عمومی اتحادیه برگزار شده و با جمع بندی در همین رابطه ؛ پوشش اجرایی در موسسات سراسر کشور را اتحادیه و تولید رسانه ای آن را رادیو قرآن برعهده داشته باشند.

پیشنهاد در اختیار قرار گرفتن رسانه رادیو اربعین زیر نظر رادیو قرآن که بر اساس آن تولید برنامه و محتوایی رادیو اربعین را اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور برعهده گرفت.

گفتنی است اتحادیه به عنوان دبیرخانه کارگروه قرآن و عترت کمیته فرهنگی آموزشی اربعین مسئولیت تهیه برنامه های محتوایی رادیو اربعین را عهده گرفته است.

در ادامه موضوعات دیگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که یکی از آنها موافقت با پوشش رسانه ای و برنامه هایی بصورت زنده در ایام اربعین بود.

آماده سازی پیش نویس طرح « از مشهد تا کربلا » و ارائه آن به اتحادیه جهت بررسی و پیش بینی برآوردهای لازم از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

در طرح «مشهد تا کربلا» محافل قرآنی از مشهد آغاز شده و تا کربلا، در قالب ۲۰ محفل کرسی تلاوت قرآن ادامه خواهد داشت.

این محافل قرآنی در مسیرهای داخل کشور ایران و عراق به همراه کرسی های ویژه تلاوت در حرم مطهر امیرالمومنین(ع) و عتبه حسینی برگزار خواهد شد.

اطلاع رسانی و تبلیغ فعالیت های قرآنی اتحادیه و برگزاری جلسات فصلی میان این دو سازمان از جمله دیگر موارد مورد بحث در این دیدار دوستانه بود.

در پایان این دیدار نیز تابلو فرشی از سوی مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت به احمد ابولاقاسمی مدیر شبکه رادیویی قرآن اهدا شد.