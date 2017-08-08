مارسل دسایی: میلان نیاز به یک رهبر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مارسل دسایی معتقد است تیم فوتبال میلان برای موفقیت نیاز به یک رهبر دارد. روسونری تابستان امسال بازیکنان زیادی در بازار نقل و انتقالات خریده است و مالکان چینی با سرمایه‎گذاری‎ای که کردند می‎خواهند این تیم را به دوران اوج بازگردانند.

دسایی، بازیکن سابق این تیم اما معتقد است تیم به رهبر نیاز دارد: دوباره خوشحالم. نباید نگران پول خرج کردن بود، ما نگران بودیم چون رئیس سابق، برلوسکونی، دست از باشگاه کشیده بود. به همین دلیل همیشه امیدوار بودیم دوباره تیم فعال شود و حالا این اتفاق افتاده است.

دسایی در ادامه گفت: این تیم بازیکنان زیادی خریده، اما برای دو فصل آینده کافی نیست. برای تشکیل دادن هسته و بنیان یک تیم نیاز به رهبر است. برای بازگرداندن میلان به روزهای اوج باید به فاکتورهای زیادی توجه شود. باید تلاش کرد تا میلان دوباره میلان بزرگ دهه ۹۰ شود.

ستاره اسبق میلان در پایان گفت: فوتبال با روزهای بازی کردن من تفاوت زیادی دارد. این روزها بازیکنانی مانند انگولو کانته، بلیس متوئیدی، پل پوگبا و ... هستند که همه تکنیکی هستند. پس شکی نیست که فوتبال واقعا پیشرفت کرده است.