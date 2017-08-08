نمایش مستند «بافندگان خیال» در جشنواره «میشیگان» آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم مستند «بافندگان خیال» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی سیدمحمدصادق جعفری در جشنواره «میشیگان» آمریکا روی پرده میرود.
اولین دوره جشنواره طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ مردادماه ۹۶ در شهر آلپن ایالت میشیگان آمریکا برگزار میشود و مستند «بافندگان خیال» ساخته سیدمحمدصادق جعفری در بخش رقابتی این جشنواره به نمایش درمیآید.
این فیلم روایت زندگی تعدادی نابینا است که قالیبافی میکنند و وقتی با هم هستند، لحظات شاد زندگی خود را میگذرانند ... .
پیشتر اعلام شده بود که مستند «بافندگان خیال» یکی از فیلمهای منتخب ماههای جولای و آگوست برابر با تیرماه و مردادماه جشنواره «کلکته» هند نیز بوده است. هیات انتخاب این جشنواره که از اعضای انستیتو فیلم لندن و آکادمی فیلم لینکلن نیویورک هستند، فیلمهای منتخب خود را در قالب نمایشهای دورهای در شهر کلکته هند روی پرده میبرند.
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