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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷

«بافندگان خیال» نامزد جایزه فیلم‌های صنعتی و اجتماعی ایتالیا شد

«بافندگان خیال» نامزد جایزه فیلم‌های صنعتی و اجتماعی ایتالیا شد

فیلم مستند «بافندگان خیال» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی سیدمحمدصادق جعفری نامزد دومین دوره‌ جوایز فیلم‌های صنعتی و اجتماعی ایتالیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در دومین دوره‌ از جوایز فیلم‌های صنعتی و اجتماعی ایتالیا، ۸۲ فیلم منتخب رقابت می کنند و طی مراسمی که در ماه دسامبر در شهرهای سالرنو و پیزتویا برگزار می‌شود، جوایز فیلم‌های برتر اهدا می شود.

پیش از این اعلام شده بود که مستند «بافندگان خیال» برنده جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره «موندنس» آمریکا و جشنواره جهانی هند نیز شده است.

مستند «بافندگان خیال» روایت زندگی تعدادی نابینا است که قالیبافی می‌کنند و وقتی با هم هستند، لحظات شاد زندگی خود را می‌گذرانند ... .

کد مطلب 4091482
زهرا منصوری

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