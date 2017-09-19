به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در دومین دوره‌ از جوایز فیلم‌های صنعتی و اجتماعی ایتالیا، ۸۲ فیلم منتخب رقابت می کنند و طی مراسمی که در ماه دسامبر در شهرهای سالرنو و پیزتویا برگزار می‌شود، جوایز فیلم‌های برتر اهدا می شود.

پیش از این اعلام شده بود که مستند «بافندگان خیال» برنده جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره «موندنس» آمریکا و جشنواره جهانی هند نیز شده است.

مستند «بافندگان خیال» روایت زندگی تعدادی نابینا است که قالیبافی می‌کنند و وقتی با هم هستند، لحظات شاد زندگی خود را می‌گذرانند ... .