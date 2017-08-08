دولت برای معرفی وزیر علوم به جمع بندی نرسید

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مورد چرایی عدم معرفی وزیر علوم دولت دوازدهم از حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور سئوال کردم و پاسخ وی این بود که دولت هنوز در مورد گزینه وزارت علوم به جمع بندی نرسیده است.

وی در مورد اینکه تا چه زمان دولت فرصت دارد که گزینه وزارت علوم را به مجلس معرفی کند، گفت: دولت تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف فرصت دارد که گزینه های تصدی وزارتخانه ها را به مجلس معرفی کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درمورد منتفی شدن دکتر خاکی صدیق برای تصدی وزارت علوم دولت دوازدهم گفت: این موضوع مشخص نیست.

به گزارش مهر، در چند روز گذشته نام دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به عنوان گزینه تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دوازدهم مطرح شده بود. از شب گذشته اخباری مبنی بر انصراف وی از این پست منتشر شده بود.اما وی صبح امروز در گفتگو با مهر گفت: انصراف نداده ام و گزینه نهایی برای وزارت علوم هستم.