طرح مجلس برای مفسد فی الارض دانستن قاتل آتنا و ستایش

رضا شیران در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه طرحی به هیات رئیسه در مورد تشدید مجازات جرایم خشن ارتکابی خبر داد.

نماینده مشهد گفت: متاسفانه شاهدیم که جرایم خشن علیه کسانی که قدرت دفاع از خود ندارند صورت می گیرد مانند جنایاتی که در پارس آباد نسبت به دختری به نام آتنا و در ورامین نسبت به دختری به نام ستایش صورت گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: علاوه بر این افرادی که مجنون یا معلولند و یا قدرت دفاعی از خود ندارند نیز شامل این افراد هستند. بر اساس طرحی که به هیات رئیسه تقدیم شده است در صورتی که فردی علیه این اقشار جرایم خشن انجام دهد، به عنوان مفسد فی الارض شناخته می شود.

شیران اظهار داشت: طبق این طرح از حقوق کودکان و نوجوانان، زنان، معلولان، افراد مُسن و مجنون دفاع می شود.

وی گفت: متاسفانه عده ای از معلولیت و مهجوریت افراد خاص سوء استفاده کرده و جرایم خشن علیه آنها مرتکب می شوند.

نماینده مشهد معتقد بود تصویب نهایی این طرح موجب احساس امنیت خانواده ها و گروه های آسیب پذیر خواهد شد.