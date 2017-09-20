قاتل آتنا در پارس آباد اعدام شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه قاتل دختر هفت ساله پارس آبادی در ملاعام و در حضور مردم داغدار پارس آباد از قتل آتنا اصلانی به دار مجازات آویخته شد.

آتنا اصلانی دختر هفت ساله پارس آبادی اوایل تیر ماه مفقود شده بود که بعد از ۲۰ روز جستجو جسد وی از پارکینگ قاتل پیدا شد.

بعد از تحقیقات پلیس قاتل این دختربچه نیز پیدا شد و در نهایت وی به قتل و آزار و اذیت این کودک اعتراف کرد.

دادگستری استان اردبیل بعد از تشکیل دادگاه کیفری این قاتل را به اعدام به دلیل تجاوز به عنف، قصاص به دلیل قتل و رد مال، شلاق و حبس محکوم شده بود که با وجود اعتراض قاتل این رای مورد بررسی قرار گرفته و تائید شد. در نهایت قاتل مطابق رای دادگاه در ملاعام اعدام شد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اعدام قاتل را مطابق رای دادگاه عنوان کرد.

ناصر عتباتی با ابراز تاسف از قتل این دختر خردسال، تصریح کرد: در طول دو ماه گذشته دادگستری استان تمامی تلاش خود را به کار گرفت تا حکم عادلانه ای برای این پرونده به اجرا درآید.