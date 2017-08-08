ناتو از وضعیت امنیتی در «سرپل» اظهار نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «کورنلیوس زیمرمن» نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان وضعیت در ولایت سرپل این کشور را نگرانکننده خواند و گفت که خشونت و ویرانی مانع پیشرفت افغانستان میشود.
در بیانیه ناتو که امروز منتشر شد، به نقل از زیمرمن آمده است: من نگران گزارشها مبنی بر کشتار دهها مرد، زن و کودک وهمچنین گروگان گرفتن خانوادهها در سرپل هستم.
وی همچنین تأکید کرد که ناتو با قوت در کنار مردم و دولت افغانستان برای تأمین صلح و ثبات ایستاده است.
«ذبیح الله امانی» سخنگوی والی سرپل در شمال افغانستان نیز گفت که با وجود درخواستهای مکرر برای اعزام نیروهای تازه نفس، هنوز هیچ نیرویی به این ولایت نرسیده است.
وی افزود که اعضای گروه طالبان و داعش روز یکشنبه (۱۵مرداد) با ورود به منطقه «میرزااولنگ»، ۵۲ غیرنظامی را به صورت فجیعی کشتند.
امانی گفت که مهاجمان وابسته به این ۲ گروه پس از ورود به این منطقه، غیرنظامیان را از خانههای خود بیرون کردند، برخی را سلاخی کردند، بعضی را سر بریدند، شماری دیگر را از کوهها به پایین انداختند و عدهای دیگر را به گلوله بستند.
سخنگوی والی سرپل افزود که اجساد قربانیان هنوز هم در محل رویداد باقی مانده و اعضای طالبان و داعش اجازه دفن آنها را نداده اند.
وی افزود که ساکنان منطقه میرزااولنگ به حدود ۱۵۰ خانوار می رسید که در جریان جنگ شماری از آنها آواره شدند و شماری دیگر نیز اکنون به دست طالبان و داعش اسیر شده اند.
امانی همچنین گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی محلی حدود ۴۸ ساعت جنگیدند، اما با شکست در برابر مهاجمان، از منطقه بیرون رانده شدند.
وی همچنین گفت که مقامهای محلی بارها از دولت مرکزی افغانستان تقاضا کردند که نیروهای تازهنفس به منطقه اعزام کند، اما تاکنون هیچ نیرویی به منطقه نرسیده است.
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