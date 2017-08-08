آمریکایی ها نمی توانند هزینه توقف برجام را بر ایران تحمیل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی حسینی با اشاره به نشست امروز(سه شنبه ۱۷ مرداد) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: جلسه امروز، به ادامه بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریست آمریکا در منطقه اختصاص یافت و تعداد دیگری از موارد پیشنهادات بررسی شد.

نماینده مردم ورامین درمجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه محمدجواد ظریف برای ارائه برنامه جهت حضور در وزارت خارجه دولت دوازدهم ادامه داد: در ادامه جلسه، ظریف وزیر پیشنهادی برای امور خارجه همراه با حسن قشقاوی معاون حقوقی و امور مجلس در کمیسیون حضور یافت.

وی گفت: ظریف با اشاره به نحوه دعوت و میزبانی از بیش از یکصد هیأت خارجی با حداقل هزینه ها عنوان کرد که بیست و هفت هیأت اروپایی از جمله از ایتالیا، انگلیس، فرانسه، آلمان و کشورهای منطقه مانند قطر، عمان و کویت و از آسیای میانه در مراسم تحلیف حضور پیدا کردند که این حضور یعنی سیاست منزوی سازی جمهوری اسلامی آمریکایی ها با شکست روبه رو شد و ایران هراسی آمریکا نقش برآب شد.

این نماینده مجلس با اشاره به گزارشی که وزیر امور خارجه ارائه کرد اظهار داشت: ظریف گفت دو ابر اولویت در برنامه کاری آینده داریم. ابر اولویت اول مباحث منطقه است و ابر اولویت دوم فعال سازی دیپلماسی در میدان اقتصادی. برای ابر اولویت اول هدف گذاری صورت گرفته و سازوکار دستیابی به آن ها هم پیش بینی شده است و برای ابر اولویت دوم، اگرچه در دوره اول تلاش هایی انجام شد ولی انتظار مجلس بیشتر از این است و لذا یک ساختار مستقل در وزارت خارجه نیاز بود و از سوی دیگر باید ساختار را هم کوچک و چابک می کردیم و لذا پنج معاونت را پیش بینی کردیم که یکی از آن ها معاونت اقتصادی است.

ظریف ادامه داد: به این ترتیب هم کوچک سازی و هم چابک سازی شده و از سوی دیگر مدیران منطقه ای را زیرمجموعه وزیر قرار دادیم و در صورت تصویب چارت پیشنهادی، دو ابر اولویت را با یک تشکیلات و سازمان آماده دنبال خواهیم کرد.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی بعد از بیانات ظریف فلاحت پیشه، حسن بیگی، شوشتری، ذوالنوری، کریمی قدوسی، رحیمی، برزگرنجفی اظهار نظر کردند.

نقوی حسینی افزود: در ادامه ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه برای دولت دوازدهم موضوعات مطرح از سوی اعضای کمیسیون را توضیح داد و گفت اغلب موضوعاتی که مطرح شده در برنامه در دولت دوازدهم آمده است و مفصل برنامه ام را ارائه کرده ام که در اختیار مجلس قرار می گیرد. هماهنگی برنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله نقش های محوری وزارت خارجه در دولت آینده خواهد بود.

به گفته ظریف تنش زدایی و مدیریت تنش با آمریکا از جمله مهمترین وظایف وزارت امور خارجه در دولت آینده خواهد بود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: ظریف اشاره کرد که امکانات ما در سایر کشورها ضعیف است با این حال حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده اند. ما به دنبال تنش نیستیم و بلکه خواهان آرامش بین کشورها هستیم. در رابطه با برجام، ما مصمم هستیم از منافع ملت ایران دفاع کنیم و نمی گذاریم آمریکایی ها مانع اشعاع ملت ایران شوند.

وزیر امور خارجه کشور تاکید کرد: آمریکایی ها نمی توانند هزینه توقف برجام را بر ایران تحمیل کنند، اگر آمریکایی ها بخواهند برجام را متوقف کنند، باید هزینه آن را هم بپردازند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روز یکشنبه هفته آتی وزرای پیشنهادات اطلاعات و دفاع در کمیسیون حضور خواهند یافت.