وزیر دفاع لبنان: عراق به نیابت از دنیا با تروریسم می جنگد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یعقوب ریاض الصراف وزیر دفاع لبنان اعلام کرد: عراق به نیابت از دنیا علیه تروریسم می جنگد.

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: عرفان محمود الحیالی وزیر دفاع عراق در دفترش با همتای لبنانی اش یعقوب ریاض الصراف دیدار کرده است. این دیدار در راستای تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور به ویژه در زمینه های نظامی و راههای همکاری مشترک میان عراق و لبنان است.

در این بیانیه آمده است: الصراف دستاوردها و پیروزی های نیروهای مسلح عراق ضد تروریسم و آزادسازی اراضی اشغال شده از سوی داعش را تبریک گفت و اعلام کرد که عراق به نیابت از دنیا با تروریسم می جنگد.

الصراف بیان کرد: دنیا به جانفشانی نیروهای عراقی به ویژه در نبرد آزادسازی موصل، فلوجه و دیگر شهرهای عراقی افتخار می کند.

از سوی دیگر الحیالی نیز از نقش لبنان در حمایت از عراق ضد تروریسم تمجید کرد و از عزم خود برای سفر قریب الوقوع به لبنان برای تقویت روابط میان دو کشور سخن گفت.