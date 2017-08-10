شرق مازندران مرکز تولید گیاهان دارویی است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح اولین کارگاه عرقیات گیاهی شمال کشور در گلوگاه مازندران، با اشاره به حمایت مالی ژاپن در ایجاد واحد عرقیات گیاهی برای زنان سرپرست خانوار در روستای تیرتاش شهرستان گلوگاه افزود: افتتاح این کارگاه تولیدی راهی مناسب برای اشتغال زنان خانوار و توانمندی آنان است.

وی ادامه داد: حمایت های مناسبی در بخش گیاهان دارویی در مازندران انجام شده است و تلاش داریم تا در زمینه نوسازی اراضی کشاورزی از تجربیات و تکنولوژی ژاپن استفاده سود.

این مسئول با اشاره به تحول ایجاد شده در بخش مکانیزاسیون کشاورزی در دولت تدبیر و امید خاطر تشان کرد: برنامه های خوبی در این بخش انجام شده و توانمندی مناسبی اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 90 درصد از برداشت محصول برنج در مازندران به صورت مکانیزه انجام می شود؛ یاداور شد: این مهم بیانگر توسعه مناسب مکانیزاسیون کشاورزی در این استان در دولت یازدهم است .

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران همچنین در مورد بهره برداری از کارگاه عرقیات گیاهی گلوگاه گفت: با بهره برداری از کارگاه عرقگیری گیاهی روستای تیرتاش ، برای 14 زن سرپرست خانوار ایجاداشتغال شده است.

حیدرپور افزود: ساخت این واحد تولیدی از مهر ماه 94 آغاز و امروز با گدست حدود دو سال از کلنگ زنی این واحد، شاهد افتتاح و بهره برداری هستیم.

وی ادامه داد: این واحد تولیدی با عرق گیری از 20نوع گیاه دارویی افتتاح شد و شرکت تعاونی زنان روستایی تیرتاش هم اکنون دارای 470عضو است که با فعال شدن و توسعه این کارگاه شاهد رشد و توسعه اشتغال در منطقه خواهیم بود.