امکان انتخاب محل برای متقاضیان استعداد درخشان در کنکور ارشد پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به اینکه اطلاعات مربوط به متقاضیان استعداد درخشان با استفاده از شرایط بدون آزمون دانشگاههای علوم پزشکی، هنوز توسط دانشگاهها به صورت کامل ارسال نشده، انتخاب رشته محل این افراد هفته آینده امکانپذیر خواهد شد.

داوطلبان باید از دانشگاه محل تحصیل خود اطمینان حاصل کنند که اسامی آنها به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده باشد و اطلاعیه های بعدی مرکز سنجش را با دقت مطالعه کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ تیرماه برگزار شد. ظرفیت پذیرش در این دوره از آزمون کارشناسی ارشد ۶ هزار و ۷۷۶ نفر است که از این تعداد ۴ هزار و ۲۲۴ نفر در دوره رایگان و ۲ هزار و ۵۵۲ نفر نیز در دوره شهریه پرداز پذیرفته می شوند.