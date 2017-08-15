الحاق ناو موشک انداز «سپر» به ناوگان شمال نداجا

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در مراسم استقبال از ناوگروه اعزامی نداجا به مسابقات جام دریا ۲۰۱۷ روسیه گفت: شرکت در مسابقات جام دریا که طی چند سال گذشته در دریای خزر شروع شده است برای ما به عنوان یک کشور موثر در این دریا بسیار حائز اهمیت است و بایستی با اقتدار در آن شرکت کنیم.

وی نشان دادن توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی راهبردی ارتش در جهت ساخت تجهیزات مورد نیازش را مبتنی بر آموزه های انقلابی و تکیه بر توانمندی داخلی دانست و افزود: با نگاهی به دو دهه گذشته خواهید دید که چه تجهیزاتی در خزر داشتیم و امروز به چه دستاوردهایی دست یافته ایم. در سال ۸۲ با همت کارکنان نیروی دریایی اولین ناو موشک انداز پیکان در حضور فرماندهی معظم کل قوا ملحق شد، دومین آن به نام جوشن در سال ۸۵، بعدی درسال ۸۸ تحت عنوان درفش، ناوشکن جمهوری اسلامی ایران "دماوند" در سال ۹۱ و انشاءالله ناو موشک انداز "سپر" طی روزهای آینده به ناوگان شمال این نیرو را شاهد خواهیم بود.

امیر سیاری با بیان اینکه نشان دادن توانمندی جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت در دریای خزر را از جمله اهداف اعزام ناوگروه به مسابقات جام دریا ۲۰۱۷ روسیه برشمرد و خاطر نشان کرد: ما می خواهیم نشان دهیم خزر دریای صلح و دوستی است و همه کشورها حضور دارند. اقتدار باشد امنیت وجود دارد و اگر امنیت باشد می شود از منابع و منافع دریا بهره برد. دریای خزر دریای صلح و دوستی است لکن حتما اقتدار لازم است و حرکتی که نیروی دریایی راهبردی ارتش انجام داده حرکتی گسترده و وسیع است.

وی همچنین انتقال فرهنگ صلح و دوستی و ارزشهای اسلامی در بین کشورهای شرکت کننده در مسابقات جام دریا ۲۰۱۷ روسیه را از دیگر اهداف حضور در این مسابقات دانست و تصریح کرد: ما امروز از یک فرهنگ غنی برخورداریم، ارزشهای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران ارزش های فرهنگی، قرآنی و انقلابی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با تاکید بر لزوم برنامه ریزی منسجم برای حضور در دور آینده مسابقات گفت: باید با اجرای تمرینات منظم، ارتقاء مهارت و اعتماد به نفس گام های بلندی برداریم و اطمینان داشته باشیم که با توکل بر خداوند بالاترین رتبه ها حاصل خواهد شد.