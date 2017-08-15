برگزاری رزمایش جنگال نداجا در چند روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش در طول سال رزمایش های تخصصی متعددی به تعداد بیش از ۲۵ رزمایش در حوزه های مختلف اجرا می کند که در همین راستا طی روزهای آینده رزمایش تخصصی جنگ الکترونیک در ناوگان جنوب و در سواحل مکران برگزار می شود.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: در سال جاری تجهیزات جدیدی اعم از یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی و سایر تجهیزات تولید داخل و ساخته شده توسط دست توانمند جوانان این مرز و بوم پس از اخذ ملاحظات سلسله مراتب در شمال و جنوب رونمایی می شود که تمامی این اقدامات در راستای اجرایی شدن تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر تقویت بنیه دفاعی و توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رخ می دهد.