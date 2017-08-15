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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

امیر سیاری خبر داد؛

برگزاری رزمایش جنگال نداجا در چند روز آینده

برگزاری رزمایش جنگال نداجا در چند روز آینده

فرمانده نیروی دریایی ارتش از برگزاری رزمایش تخصصی جنگ الکترونیک در چند روز آینده خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر،  امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش در طول سال رزمایش های تخصصی متعددی به تعداد بیش از ۲۵ رزمایش در حوزه های مختلف اجرا می کند که در همین راستا طی روزهای آینده رزمایش تخصصی جنگ الکترونیک در ناوگان جنوب و در سواحل مکران برگزار می شود.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: در سال جاری تجهیزات جدیدی اعم از یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی و سایر تجهیزات تولید داخل و ساخته شده توسط دست توانمند جوانان این مرز و بوم پس از اخذ ملاحظات سلسله مراتب در شمال و جنوب رونمایی می شود که تمامی این اقدامات در راستای اجرایی شدن تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر تقویت بنیه دفاعی و توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رخ می دهد.

کد مطلب 4059747
هادی رضایی

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