آذری جهرمی آقازاده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در موافقت با وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات گفت: بخاطر شناختی که از خانواده آقای آذری جهرمی داشتم از ایشان دفاع می کنم همه مردم جهرم از ایشان و خانواده شان به تدین و پایبندی به نظام یاد می کنند. ایشان برخلاف برخی شایعات داماد فردی است که بازنشسته شرکت نفت در یکی از شهرستان های جنوب استان فارس است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در خانواده معمولی و در سطح زندگی عادی به دنیا آمده و آقازاده نبودند، پدر ایشان کارگر بوده است و آقای آذری جهرمی باتلاش و کوشش خود به این جایگاه رسیده است.

وی با اشاره به سهم بالای وزیر پیشنهادی ارتباطات از ظرفیت بالا در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه تحلیل های درست گفت: این قابلیت ها نقش موثری در موفقیت های ایشان داشته و ایشان از نخبگان کشوری است.

رضایی کوچی ارتباطات نزدیک آذری جهرمی با جوانان فعال درحوزه ارتباطات را امری مهم در پیشبرد و نشاط در حوزه این وزارتخانه دانست.

نماینده جهرم با بیان اینکه وزیر پیشنهادی در مورد صیانت فرهنگی از فضای مجازی دارای دغدغه است، گفت: ایشان بر اساس سیاست های مقام معظم رهبری و سیاست های دولت هزینه های زیادی برای باز بودن فضای ارتباطی پرداخت کرده است.

وی گفت: توجه ویژه به پرسنل بخش خصوصی مرتبط به این وزارتخانه و به روز نمودن پرداخت حقوق و بیمه تکمیلی آنان از برنامه ها و عملکرد ایشان در چهارسال اخیر است.