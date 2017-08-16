۱۵ طرح صنعتی ملی امسال در استان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت سه شنبه شب در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: ۲۳ درصد واحدهای صنعتی استان در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر شده و بقیه در سایر مراکز پراکنده هستند و در حال حاضر ۳ هزار واحد صنعتی فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: با برگزاری ۳۵۰ جلسه رفع موانع تولید و ۳۵۰ مصوبه تلاش کردم مشکلات تولید را در استان رفع کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: در سال گذشته سهم تعیین شده برای استان در بخش صادرات ۴۳۰ میلیون دلار بود که با تلاش انجام شده خوشبختانه ۶۷۵ میلیون دلار محقق شد و در سال جاری نیز در چهار ماه گذشته میزان صادرات به ۱۶۵ میلیون دلار رسیده است.

پرزحمت تصریح کرد: ۱۰ درصد صادرات استان قزوین توسط بازرگانان صورت می گیرد و تلاش می کنیم با بسترسازی مناسب و حمایت از صادرکنندگان شاخص چشم انداز تعیین شده تا سقف یک میلبیارد دلار در سال جاری را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب به واحدهای مشکل دار پرداخت شد و در سال جاری نیز تاکنون ۸۵۰ واحد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند.

افتتاح ۱۵ طرح صنعتی و تولیدی ملی در سال جاری

پرزحمت گفت: امسال ۱۵ طرح ملی در استان قزوین افتتاح خواهد شد که در حال حاضر ۵۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای آنها ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

وی اضافه کرد: با افتتاح طرح های یادشده برای ۳۵۰۰ نفر شغل جدید ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: در دولت یازدهم ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم جذب شد که بیانگر توانمندی کار آفرینان برتر است.

در سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان ۱۱۰ مشارکت کننده و ۷۰ تولیدکننده استان محصولات خود را در بخش های صنعت، مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، ساختمانی، آموزش، منسوجات و بسته بندی در غرفه هایی به وسعت ۴ هزار مترمربع در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

این نمایشگاه تا ۲۷ مردادماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ از آن در محل خیابان نوروزیان، جنب صدا وسیما دیدن کنند.