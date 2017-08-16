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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۰۵

رئیس سازمان صنعت استان قزوین:

۱۵ طرح صنعتی ملی امسال در استان قزوین افتتاح می شود

۱۵ طرح صنعتی ملی امسال در استان قزوین افتتاح می شود

قزوین- رئیس سازمان صنعت استان قزوین گفت: ۱۵ طرح ملی صنعتی و تولیدی امسال با ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در استان قزوین به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت سه شنبه شب در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: ۲۳ درصد واحدهای صنعتی استان در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر شده و بقیه در سایر مراکز پراکنده هستند و در حال حاضر ۳ هزار واحد صنعتی فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: با برگزاری ۳۵۰ جلسه رفع موانع تولید و ۳۵۰ مصوبه تلاش کردم مشکلات تولید را در استان رفع کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: در سال گذشته سهم تعیین شده برای استان در بخش صادرات ۴۳۰ میلیون دلار بود که با تلاش انجام شده خوشبختانه ۶۷۵ میلیون دلار محقق شد و در سال جاری نیز در چهار ماه گذشته میزان صادرات به ۱۶۵ میلیون دلار رسیده است.

پرزحمت تصریح کرد: ۱۰ درصد صادرات استان قزوین توسط بازرگانان صورت می گیرد و تلاش می کنیم با بسترسازی مناسب و حمایت از صادرکنندگان شاخص چشم انداز تعیین شده تا سقف یک میلبیارد دلار در سال جاری را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب به واحدهای مشکل دار پرداخت شد و در سال جاری نیز تاکنون ۸۵۰ واحد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند.

افتتاح ۱۵ طرح صنعتی و تولیدی ملی در سال جاری

پرزحمت گفت: امسال ۱۵ طرح ملی در استان قزوین افتتاح خواهد شد که در حال حاضر ۵۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای آنها ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

وی اضافه کرد: با افتتاح طرح های یادشده برای ۳۵۰۰ نفر شغل جدید ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: در دولت یازدهم ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم جذب شد که بیانگر توانمندی کار آفرینان برتر است.

در سومین نمایشگاه  توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان ۱۱۰ مشارکت کننده و ۷۰ تولیدکننده استان محصولات خود را در بخش های صنعت، مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، ساختمانی، آموزش، منسوجات و بسته بندی در غرفه هایی به وسعت ۴ هزار مترمربع در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

این نمایشگاه تا ۲۷ مردادماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ از آن در محل خیابان نوروزیان، جنب صدا وسیما دیدن کنند.

کد مطلب 4060453

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