ترویج استاندارد تحقق اقتصاد پویا و توسعه صادرات را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگارمهر، منصور لهونیان در نشست هم اندیشی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد ایران در سنندج گفت: این سازمان در راستای تولید کالاهای مبتنی بر استاندارد، ارزیابی انطباق، مدیریت کیفیت و حمایت از تولید ملی گام بر می دارد.

وی عنوان کرد: میل به اقتصاد پویا و اشتغال پایدار،ارتقای سطح معیشت مردم و صیانت از ثروت های ملی و توسعه صادرات از دیگر رسالت های سازمان استاندارد است.

وی با اشاره به اینکه اداره کل استاندارد کردستان در ۸ شهرستان استان زارای نمایندگی است، بیان کرد: این اداره کل وظایف محوله را با بهره گیری از خدمات و همکاری ۲۵ آزمایشگاه و چهار شرکت بازرسی و ۲۷۰ مدبر کنترل کیفیت مستقز در واحدهای تولیدی انجام می دهد.

مدیر کل استاندارد کردستان اظهارداشت: با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود و حمایت مسئولان کشوری و استانی در مسیر اعتلای استاندارد حرکت می کنیم.

لهونیان ادامه داد: برگزاری این گردهمایی فرصت ارزشمندی در راستای تبادل تجربیات و موفقیت ها، ارائه پیشنهادات،خلق فرصت های جدید و رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت است.

وی بیان کرد: این اولین نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندار ایران است که در خارج از کرج برگزار می شود.

