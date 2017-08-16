اردوی بانوان شاعر انقلاب اسلامی در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره اردوی تکمیلی شعر جوان انقلاب اسلامی «آفتابگردانها»، ویژه بانوان از امروز ۲۵ مرداد در تهران آغاز خواهد شد.
در این دوره، که تا ظهر شنبه ۲۸ مرداد ادامه خواهد یافت، چهرههای شاخص تمامی ادوار گذشته شرکت کردهاند. این شاعران جوان بر اساس کیفیتِ آثار، پویایی و فعالیت منظم در دوره مربوطه، با آرای کارشناسان دفتر شعر «آفتابگردانها» گزینش شدهاند.
برنامههای دوره تکمیلی با رویکردی تخصصی و با هدف افزایش توانمندیها و دانش اعضا در حوزههای مختلف اعم از فرهنگی و اجتماعی تدارک دیده شده است و شاعران جوان با طیف گسترده مفاهیم، از شعر کودک و شعر هیئت گرفته تا شیوه فعالیت در فضای مجازی و نیز جریانهای فعال فکری امروز ایران آشنا خواهند شد. به همین منظور، دو کارگاه نقد با حضور شاعرانی چون کبری بابایی، انسیه موسویان، ناصر فیض، حمیدرضا شکارسری و محمد حسین نعمتی برگزار خواهد شد.
علاوه بر آن، علیمحمد مودب درباره «شعر و شجاعت»، سعید حدادیان و میلاد عرفانپور درباره «شعر هیئت»، و دکتر محمدرضا اصنافی درباره شاعران و فعالیت در فضای مجازی (تبین اهمیت، فرصتها و تهدیدات شبکههای اجتماعی) سخن خواهند گفت. حجتالاسلام محمدرضا زایری برای شاعران جوان از ضرورت پذیرش نقشهای رهبری در فضای ادبی و هنری، و دکتر نفیسه فیاض بخش از مهارتهای زندگی صحبت خواهند کرد. سجاد صفار هرندی نیز شرحی اجمالی از جریانهای اندیشهای فعال در کشور و حجتالاسلام سیفایی با نگاه به اوضاع منطقه، طیفشناسی امت اسلامی را ارائه خواهند داد. نیز برای آشنایی شاعران جوان با تجربیات شاعران پیشکسوت، گفتگویی با علیرضا قزوه پیشبینی شده است.
هدف نهایی از برگزاری دوره تکمیلی آن است که بانوان شاعر بتوانند در حوزه فرهنگ کور نقشآفرین باشند و بر جامعه ادبی تأثیر بگذارند. به همین خاطر، و در راستای برقراری عدالت آموزشی، به پراکندگی پذیرفتهشدگان نیز توجه شده است: از استان تهران ۸ نفر از قم ۴ نفر، از فارس، همدان و خراسان رضوی ۳ نفر و از دیگر استانها یک یا دو نفر برگزیده شدهاند.
دورههای آموزشی آفتابگردانها را دفتر شعر مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب به صورت سالانه برگزار میکند. هدف از برگزاری این دورههای آموزشی، کمک به پویایی شعر جوان، کشف و پرورش استعدادها و زمینهسازی برای رویش نسل جدید شاعران انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب، هر ساله، در قالب این دوره آموزشی، دهها شاعر جوان و مستعد از سراسر کشور و بخصوص شهرستانها، شناسایی شده و به عضویت دوره در میآیند.
گفتنی است چندی پیش رهبر فرزانه انقلاب، در دیدار شاعران با ایشان به این دورههای آموزشی اشاره کرده بودند و فرمودند: «شنیدم شهرستان ادب فعالیتهای دانشآموزی راه انداخته، افراد را جمع میکند، دانشآموزهای ما، جوانهای ما، نوجوانهای ما، دختر ما، پسر ما، شعر میگویند آن هم به این خوبی، با این مضامین خوب، با این تخیّل قوی، این خیلی خوب است...»
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