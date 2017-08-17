قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعتبار اجرای پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: با افزایش اعتبار این پروژه زمینه برای اجرایی شدن این طرح فراهم شده است.

وی عنوان کرد: اعتبار این طرح از ۷۰ میلیارد ریال به ۴۷۰ میلیارد ریال در سالجاری افزایش پیدا کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری شامل ورود ریل راه آهن از سمت مبارکه به سمت شهر سفید دشت و سپس به شهرکرد است.

ورود راه آهن به چهارمحال و بختیاری زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری است

وی با اشاره به اینکه ورود راه آهن به چههارمحال و بختیاری از خواسته های مردم این استان است، تاکید کرد: دولت با جدیت این پروژه را پیگیری می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ورود راه اهن به چهارمحال و بختیاری زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری در این استان است، تاکید کرد: ورود راه آهن به چهارمحال و بختیاری سرعت توسعه این استان را چنیدن برابر می کند.

وی تاکید کرد: هم اکنون بخشی قابل توجهی از این پروژه انجام شده است و در تلاش هستیم این پروژه هرچه سریعتر تکمیل شود.