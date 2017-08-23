به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله موسوی بهار صبح در مراسم ادای احترام به شیخ الرئیس بوعلی سینا اظهار داشت: افتخار می کنم ما همدانی ها زیر سایه بوعلی سینا هستیم و روز پزشک را در زادروز این بزرگوار گرامی می داریم.

وی مراسم ادای احترام به مقام شامخ بوعلی سینا را فرصتی مناسب برای قدردانی از شاغلان حرفه پزشکی به ویژه پزشکان زحمت کش استان همدان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه پیشنهاد نامگذاری روز پزشک در زادروز بوعلی سینا از همدان و توسط رئیس نظام پزشکی همدان مطرح شد، افزود: ما افتخار می کنیم قطبیت و مرکزیت ایران و جهان در شهر همدان است و ما افتخار خدمت به این مردم بزرگ را داریم.

وی از مردم همدان، پزشکان، داروسازان و شاغلان حرفه های پزشکی دعوت کرد که علاوه بر حضور در همه ایام سال در سالهای بعد نیز در جوار آرامگاه بوعلی سینا به این عالم ارزشمند ادای احترام کنند.

موسوی بهار همچنین به همه افرادیکه توفیق ادای سوگند روز فارغ التحصیلی آنها در محضر شیخ الاطبا و قطب عالم پزشکی را دارند، تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد همه پزشکان جامعه از حکیم بودن بوعلی سینا الگوبرداری کنند.

وی از پخش زنده این مراسم از شبکه دو سیما تشکر کرد و گفت: امید می رود سالهای آینده مراسم بهتر و شایسته تری که در خور نام بوعلی سینا است، برگزار شود.