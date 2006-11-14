کارگاه های تخصصی آموزش روانشناختی در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این کارگاه ها با هدف افزایش آگاهی های روانی و اجتماعی خانواده ها و ارتقای سطح علمی و افزایش مهارتهای روانشناختی افراد در 15 موضوع برگزار می شود.

ایرج فیضی افزود: رفتار درمانی شناختی، اضطراب و شیوه های مقابله با آن، جرات آموزی، مهارت های دهگانه زندگی و آشنایی کلی با آنها، سبک زندگی و شیوه های تغییر آن، آموزش مهارت های مطالعه و به یادسپاری، استرس و شیوه های مقابله با آن و آسیب شناسی خانوده از عمده ترین سرفصل های این کارگاه های آموزشی است.

وی خاطر نشان کرد: خانواده درمانی، آسیب شناسی بنیادهای تربیت ، گفتگو در خانواده، نگرانی و راهکارهای مقابله با آن، هنر درست اندیشیدن، روابط بین فردی موثر، مدیریت زمان و چگونگی تبدیل تجربه های آموزشی به یک مقاله علمی ازدیگر عناوین این کارگاه ها هستند.

فیضی یادآور شد: در پایان این کارگاه ها به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.