سفر اشتراکی آنلاین راهکاری برای خلاصی از ترافیک اتوبان کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر در کاروانرو تقاضای خود برای سفرهای اشتراکی در ایران را ثبت میکنند، این در حالی است که که بیش از نیمی از خودروهای شهر تهران، تکسرنشین هستند. سیستم اشتراکی خودرو(Car Pooling) یکی از روشهای مکمل برای کاهش ترافیک و کنترل آلودگی هواست که در بسیاری از کشورهای اروپایی ،آسیایی و آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد.
کاروانرو به همه افراد چه راننده و چه مسافر کمک میکند تا بتوانند با یکدیگر همسفر شوند و علاوه بر اینکه از هزینه سفر خود بکاهند با کاهش بار ترافیک، سریعتر به مقصد خود برسند.
روزبه پاشا مدیرعامل کاروانرو، میگوید:« سیستم آنلاین سفر اشتراکی یکی از راهکارهایی است که در سالهای اخیر در کشورهای اروپایی ، آسیایی و آمریکا بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، سیستم آنلاین سفر اشتراکی روشی است که توسط برخی از شهرداریهای شهرهای شلوغ به عنوان یک طرح ضربتی هم در اوقات بحرانی مورد استفاده قرار میگیرد. در این سیستم خودروهای تک سرنشین تشویق میشوند که صندلیهای خالی خود را در اختیار هم مسیرهای خود قرار دهند و از خطوط پر سرنشین(HOV) استفاده کنند. این شیوه این روزها به یکی از موفقترین کسبوکارهای اروپا نیز تبدیل شده است.»
روزبه پاشا میگوید:« استفاده از این سیستم در مسیرهایی مثل تهران-کرج میتواند به کاهش ترافیک در این محدوده و البته کاهش هزینههای سفر برای مسافران هرروزه این مسیر منجر شود.»در حال حاضر روزانه بیش از دو هزار راننده و بیش از ۱۰۰۰ مسافر متقاضی سفر در این مسیر هستند.»
اتوبان تهران- کرج همیشه جزو شلوغترین مسیرهای ایران است که همیشه با مشکل ترافیک روبرواست و به دلیل اینکه یکی از مسیرهای ارتباطی با شمال ایران است، همیشه مسافران زیادی دارد که رفتوآمد را برای کسانیکه مدام در مسیر تهران-کرج در حال تردد هستند سخت میکند.
روزبه پاشا معتقد است:« Carpooling خودروهای اضافه را از جادهها حذف میکند و مکمل موثری برای حمل و نقل عمومی است. به ویژه در مسیرهایی که حمل و نقل عمومی به تنهایی پاسخگو نیست، رانندگان خودروهای شخصی میتوانند کمک موثری برای کاهش ترافیک یا بهبود کیفیت هوا باشند.»
به گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی حدود ۶۰ درصد از خودروهای شهر تهران تک سر نشین هستند. کاروانرو میتواند به یکی از راهکارهای موثر در کاهش ترافیک شهرهای بزرگ به ویژه تهران و کرج تبدیل شود.
درباره کاروانرو
کاروانرو، وبسایت به اشتراک گذاری صندلیهای خالی خودرو یا راید شیرینگ است. با استفاده از این سیستم هوشمند چنانچه مالک یا راننده خودرو باشید میتوانید در مسیرهای نسبتاً طولانی که هزینه سوخت و استهلاک خودرو خیلی زیاد است با پیدا کردن افراد تأیید شده ای که هم مسیر شما هستند، در هزینهها صرفهجویی کنید. کاروانرو در سال ۱۳۹۴ تاسیس شده است.
