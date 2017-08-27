۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی؛

دارو با امنیت اجتماعی گره خورده است/نقش بی بدیل داروسازان

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، گفت: بدون شک دارو کالایی است که با امنیت اجتماعی گره خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس کبریایی زاده در پیامی به مناسبت روز داروساز، اظهارداشت: داروساز یکی از اجزاء مهم و تأثیرگذار نظام سلامت است. این عضو از سیستم سلامت مسئولیت تأمین، عرضه و نظارت بر مصرف کالایی را به عهده دارد که نقشی بی بدیل درتأمین سلامت آحاد جامعه دارد.

بدون شک دارو کالایی است که با امنیت اجتماعی به‌ صورت تنگاتنگی گره خورده است. داروسازان پرتلاش کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان دادند، در تأمین امنیت سلامت جامعه پیشتاز هستند. در تولید، مدیریت تأمین، ایجاد شبکه مویرگی عرضه تا دورترین نقاط کشور، دست‌یابی به فن آوری و تولید دارو، ایجاد خدمات مطلوب دارویی در حوزه سرپایی و بستری، کارآمدی و اثربخشی خود را نشان دادند.

پنجم شهریور زادروز زکریای رازی داروساز و شیمیدان بزرگ ایرانی بهانه‌ای است برای یاد کردن از قدمت تاریخی این سرزمین در علم نوین داروسازی و بیان سپاس و تقدیر از تلاش‌های ارزنده داروسازانی که بنیان‌های این سرآمدی و تأثیر را بنا نهادند. داروسازان بزرگی همچون دکتر عباس شفیعی، دکتر حسن فرسام، دکتر شریعت پناهی، دکتر عقاقیری، دکتر مصطفوی، دکتر پوروزیری، دکتر ابهری، دکتر تربتی، دکتر آدرنگی و دیگرانی که امروز در میان ما نیستند، اما از آثار پرخیر و برکت آن‌ها جامعه ما برخوردار است، امید که در سال‌های عمر کاری و زندگی خود پاسدار گذشتگان و قدردان سرمایه‌های امروزمان باشیم.

حبیب احسنی پور

