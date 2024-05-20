۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۵۵

استاندار هرمزگان:

مسیر خدمت رسانی به مردم بدون وقفه ادامه خواهد یافت

بندرعباس- استاندار هرمزگان گفت: خدمات بی وقفه به مردم مطابق منویات و دستورات مقام معظم رهبری ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان که با حضور فرمانده سپاه امام سجاد (ع)، فرماندار بندرعباس، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از مسئولان دولتی برگزار شد، اظهار کرد: این واقعه دردناک را به مقام معظم رهبری، تمام ملت ایران اسلامی و مردم شریف هرمزگان تسلیت می‌گویم.

وی افزود: این ضایعه دردناک، داغ بزرگی است و آنچه که به ما تسکین می‌دهد حضور و هم دردی مردم است، ما تجربه تاریخی داریم و در برهه‌های مختلف خون شهیدان باعث ماندگاری انقلاب شده و ادامه راه این انقلاب برگرفته از خون شهدا بوده است.

استاندار هرمزگان گفت: این خون‌های پاک شهدای امروز نیز در راه خدمت به مردم بر زمین ریخته شده و قطعاً جان تازه‌ ای به انقلاب اسلامی خواهد داد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری مسیر را مشخص کردند و تأکیدی که داشتند ادامه خدمت بدون وقفه به مردم عزیز بود و اینکه حرکت جمهوری اسلامی با تمام قدرت و قوا ادامه خواهد داشت، مردم ایران از این دست تجربه‌های سخت بسیار دارند و روز به روز مستحکم‌تر شدند تا این انقلاب را به دست صاحب اصلی یعنی امام عصر بدهند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: خدمات بی وقفه به مردم مطابق منویات و دستورات مقام معظم رهبری ادامه دارد، از دیروز نیز با تشکیل جلسات فوق العاده تصمیماتی برای مسائل مختلف اتخاذ شد و بازدیدی هم از بندر شهید رجایی و گمرکات داشتیم.

وی افزود: برای گرامیداشت و بزرگداشت شهدای عزیز از ظهر امروز مراسم در سراسر استان برگزار خواهد شد که اطلاع رسانی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6113437

