به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دور گفتوگوی دینی مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای اسقفان سوئیس با عنوان «زمینههای افراطگرایی و رادیکالیسم در جوامع اسلامی و جوامع مسیحی ـ چالشها و راهکارها»، صبح امروز (۵ شهریور) به ریاست ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور اسقف آلن دی رائمی، عضو کنفرانس اسقفان و اسقف لوزان، ژنو و فرایبورگ و مسئول گفتوگو با مسلمانان کنفرانس اسقفان سوئیس، اروین تانر، دبیرکل کنفرانس اسقفان سوئیس، اعضای کنفرانس اسقفان سوئیس و اندیشمندان مسلمان و مسیحی، آغاز شد.
رنج معاصر از گسترش افراطیگری
در ابتدای مراسم افتتاحیه این دور از گفتوگوها حجتالاسلام محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی گفت: جهان معاصر از گسترش افراطیگری رنج میبرد، با آنکه انتظار این بود که در هزاره سوم شاهد آغاز حاکمیت اعتدال و صلح و آرامش باشیم که متأسفانه تروریسم که نماد بارز افراطیگری معاصر است بر زندگی بخش عظیمی از جامعه امروز سایه افکنده است، خشونتها و افراطگرایی فردی و خانوادگی که ناشی از ضعف فرهنگی و تربیتی از یک طرف و تروریسم دولتی و گروههای افراطگرا از طرف دیگر، امان جامعه بشری را بریده است.
تسخیری تلاش مضاعف سکولاریسم منفی را زمینهساز رشد افراطگرایی دانست و اظهار کرد: جهل، بیعدالتی، بدفهمی متون دینی، سلطهطلبی، دینستیزی، دینگریزی، زیادهخواهی مستکبران، ضعف معنویتخواهی، ضعف شناخت یکدیگر و هماهنگی لازم میان رهبران ادیان، تلاش مضاعف سکولاریسم منفی، زمینهساز رشد افراطگرایی است و تا زمانی که اندیشههای معرفتی و راهکارهای واقعی جهت جایگزینی عوامل منفی افراطزا، را پیدا نکنیم تغییر وضعیت موجود با چالشهای جدی روبروست.
وی افزود: تغییر واقعیت فعلی یک نیاز است و این تغییر زمانی امکانپذیر است که ایده و عناصر تغییر نیز تحقق پیدا کند که در قرآن کریم آمده است: «إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَومٍ حَتّی یغَیروا ما بِأَنفُسِهِم»؛ خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند! اعم از تغییر فردی و اجتماعی، که اساس و پایه این تغییر گفتوگو است.
حجتالاسلام تسخیری خاطرنشان کرد: اندیشمندان و دینداران مسلمان و مسیحی وظیفه دارند در مقابل افراطگرایان بایستند و زمینهساز ایجاد فضای گفتوگو باشند.
وی در پایان سخنان خود، یادآور شد: علمای دین و اصحاب اندیشه نباید خود تحت تاثیر اهداف سیاستپیشگان قرار بگیرند و برای محو هر رفتاری که زمینهساز خشونت است و برپایی نظامهای اصیل دینی و معنوی تلاش کنند.
در این دور از گفتوگوها، محورهایی همچون «زمینههای افراطگرایی و رادیکالیسم در جوامع اسلامی ـ بررسی چالشها و راهکارها»، «تحلیلی فرادینی از بنیانها و زمینههای افراطگرایی»، «بررسی عوامل معرفتی افراطگرایی در جوامع اسلامی و جوامع مسیحی«، «تاریخ اجتماعی و کارکردهای آن برای مبارزه با افراطگرایی دینی»، «بر هم زدن ثبات و نظم اجتماعی، منبعی برای افراطگرایی و رادیکالیسم»، «فقدان آزادی مذهب، زمینهای برای پرورش افراطگرایی و رادیکالیسم» و «دیپلماسی مذهبی دولت، روشی برای جلوگیری از افراطگرایی و رادیکالیسم»، بررسی میشود.
دور چهارم گفتوگوی دینی مرکز بینالملی گفتوگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با کنفرانس اسقفان سوئیس تحت عنوان «نقش دین در جامعه« با حضور ابوذر ابراهیمیترکمان، ربیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی روزهای ۲۷ تا ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۴ در سوئیس برگزار شده بود.
نظر شما