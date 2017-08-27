پدافند هوایی مهم ترین کانون دفاعی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان پدافند هوایی جنوب شرق کشور ضمن عرض خیر مقدم وتبریک روز پدافند به مدافعان آسمان ولایت، بیان داشت: رهبری با یک نگرش عمیق دو چیز را در بحث نیروهای نظامی ما دارای اهمیت ویژه قرارداد اول نیروی دریایی که نیروی اساسی و راهبردی معرفی کردند و دوم اهتمام ویژه به پدافند هوایی.

وی پدافند هوایی را یکی از مهم ترین کانونهای دفاعی کشور دانست و عنوان کرد: قبلا دشمنان به حریم هوایی کشور ورود پیدا می کردند و ما دفع می کردیم ولی الان جرات ورود را پیدا نمی کنند و اگر هم بیایند ما با آنها مقابله خواهیم کرد.

وی لازمه تقویت نیروهای نظامی را در اختیار داشتن قویترین ابزار وتقویت روحیه ایمانی عنوان کرد و افزود: با توجه به آیه قران کریم که می فرماید «واعدوا لهم ماستطعتم من قوه» نیروهای نظامی ما باید قویترین ابزار را در اختیار داشته باشند.

وی در خصوص تقویت روحیه ایمانی نیز اظهارداشت: با محافل انس با قرآن، دعا ونیایش معنویت در زندگی مادی را افزایش دهید و عامل مهم زندگی خوش مادی پناه بردن به معنویت است.