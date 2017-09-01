هشت فایده مسجد رفتن / ثواب روشن کردن چراغی در خانه های خدا

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله سیدعلی مقدم قوچانی؛ امام جماعت «مسجد علوی» محله صددستگاه تهران، استاد اخلاق حوزه علمیه و نویسنده و پژوهشگر حوزه های دین، فرهنگ و اخلاق با اشاره به آیه «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَی الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَی أُوْلَـئِکَ أَن یَکُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِینَ»(سوره توبه، آیه ۱۸) گفت: عمران مسجد بر دو نوع ظاهری (مانند ساخت و بازسازی) و معنوی است، بنابراین باید دست اندرکاران مساجد برای تحقق این دو عمران اقدام کنند. ضمنا ساخت مسجد، صدقه جاریه و مصداق روایت پیامبر اکرم اسلام(ص) است «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ أَوْ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو لَه».

استاد اخلاق حوزه علمیه با اشاره به قداست مساجد بنابر تصریح آیات قرآن کریم، افزود: مسجدی که بر اساس بی تقوایی یا توسط مشرکان یا منافقان ساخته شود، عملِ بی اثر است و آن مسجد، همچون مسجد ضرار می باشد و طبق دستور قرآن، باید خراب شود «وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَیٰ ۖوَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ»(سوره توبه، آیه ۱۰۷).

حضور افراد در اجتماع مسلمانان،ا دستور دین است

امام جماعت مسجد علوی، حضور افراد در اجتماع مسلمانان را دستور دین دانست و خاطرنشان کرد: امام رضا(ع) می فرماید (این روایت از امام حسن مجتبی(ع) نیز نقل شده است)«مَن أدمَنَ إلی المَسجِدِ أصابَ الخِصالَ الثَّمانِیَةَ: آیَةً مُحکَمَةً، أو فَریضَةً مُستَعمَلَةً، أو سُنَّةً قائمةً، أو عِلما مُستَطرَفا، أو أخا مُستَفادا، أو کَلِمَةً تَدُلُّهُ علی هُدیً أو تَرُدُّهُ عن رَدیً، و تَرکَ الذَّنبِ خَشیَةً أو حَیاءً: هر کس پیوسته به مسجد رود، به هشت چیز دست یابد: آیتی محکم، یا فریضه‌ای عمل شده، یا سنّتی جاری (از معصومان)، یا دانشی تازه، یا برادری که به دست آورده، یا سخنی که او را هدایت کند، یا از هلاکت برهاندش و ترک گناه یا از سر ترس یا شرم و حیا».

نویسنده و پژوهشگر حوزه های دین، فرهنگ و اخلاق، مردم را به ساخت، نوسازی، آبادانی و نظافت مساجد، توصیه کرد و بیان داشت: انس بن مالک می گوید، رسول خدا (ص) فرمود: «مَنْ اَسْرَجَ فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدَ الله سَراجَاً لَمْ تَزَل المَلائِکَةُ وَ حَمَلَةُ العَرْشُ یسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِی المَسْجِد ضُوءً مِنْ ذَلِکَ السَّرَاجِ؛ هر کس در یکی از مساجد خدا چراغی روشن کند، تا هنگامی که آن چراغ در مسجد روشن است، فرشتگان و حاملان عرش الهی پیوسته برای او طلب آمرزش می کنند».

استاد اخلاق حوزه علمیه گفت: باتوجه به این تاکید پیامبر اسلام درباره اهمیت و ارزش مساجد، این سوال پیش می آید، چرا مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره رایگان بودن هزینه های مساجد، اجرایی نمی شود؟ بارها از سوی ادارات آب، برق و گاز به مساجد از جمله مسجد علوی (محله صددستگاه تهران) به خاطر پرداخت نشدن هزینه های این مصارف، تذکر داده شده است؟ متاسفانه دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت مساجد، کم توجهی می کنند درحالی که این خانه های خدا، اولین و مهمترین پایگاه آغاز و پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده اند، و همچنین نقش مهمی در تداوم نظام جمهوری اسلامی دارند.

ابراز تاسف از ساخت برخی مراکز به اصطلاح فرهنگی و خدماتی در کشور

آیت الله مقدم قوچانی در ادامه با ابراز تاسف از ساخت برخی مراکز به اصطلاح فرهنگی و خدماتی در کشور که، بعضا محل اختلاط دختر و پسر و همچنین اشاعه مظاهر فساد در جامعه هستند یا اینکه آموزش های دینی در آنها ارایه نمی شود، ابراز داشت: مساجد بنابر تصریح قرآن کریم، خانه های خدا و محل عبادت هستند«وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» و «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ: نخستین خانه‏‌ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد در سرزمین مکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است». بنابراین مردم، مسئولان و مدیران کشور به ویژه در حکومت اسلامی، باید اهتمام ویژه به ساخت، تجهیز و آبادی مساجد داشته باشند.

امام جماعت مسجد علوی درخصوص امکانات مساجد برای ظهور خلاقیت ها و توانمندی های جوانان، خاطرنشان کرد: تجهیز مساجد، نیازمند بودجه است درحالی که بیشتر این خانه های، منابع مالی ثابت و مناسب ندارند. برای نمونه، مسجد علوی تهران، هیچ گونه درآمدی ندارم و با کمک های من، هیات امنا و نماگزاران اداره می شود و من طی ۵۰ سال اقامه نماز جماعت در سه وقت صبح، ظهر و شب و همچنین سخنرانی دینی، حتی یک ریال از کسی دریافت نکرده ام، بلکه بارها از سرمایه شخصی خود، کمک های بسیاری هم کرده ام.

نویسنده و پژوهشگر حوزه های دین، فرهنگ و اخلاق گفت: این موضوع به اعتبارِ ۵۰ سال فعالیت دینی، فرهنگی و تبلیغی من در این منطقه است، درحالی که طلبه جوانی که در آغاز راه است، نمی تواند با دستان خالی در وضعیت نامساعد اقتصادی امروز کشور، جوانان را جذب مساجد کند یا امکانات لازم را فراهم کند. دولت و مجلس شورای اسلامی باید تجهیز مساجد و ساخت خانه عالم را جزو اولویت های خود قرا دهند درحالی که چنین اراده ای در آنها دیده نمی شود.