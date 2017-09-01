خبرگزاری مهر- گروه جامعه، فائزه مومنی: حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی بار دیگر خاطره تلخ مشابه این حوادث در گذشته را یادآوری کرد. حوادثی که هربار مسئولان قول پیگیری جدی دادند اما به نظر می رسد تا حادثه و مرگ دانش‌آموزان بی‌گناه دیگری به فراموشی سپرده شده است. در این گزارش به‌طور مختصر به بازخوانی تلخ‌ترین حوادث دانش‌آموزی از دهه ۸۰ می‌پردازیم.

حادثه اول: اردیبهشت ماه ۸۱، پارک شهر، مرگ ۶ دانش‌آموز در دریاچه

شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱، ۵۷ دانش‌آموز دختر و همچنین معلمان مدرسه دخترانه «طه» ۲ واقع در شهرک کاروان تهران برای بازدید از موزه پست و تلگراف به راه افتادند. پس از پایان بازدید، معلمان دانش‌آموزان را به پارک شهر بردند.

ساعت ۱۱ صبح اتوبوس حامل دانش‌آموزان در مقابل پارک شهر متوقف شد و دانش‌آموزان زیر باران شدید به همراه مربیان خود به سمت دریاچه مصنوعی رفتند. یک گروه دانش‌آموزی ۱۷ نفره سوار قایقی با ظرفیت ۱۱ نفر شدند. پس از دقایقی قایق واژگون شد و ۶ دختر دانش‌آموز در دریاچه غرق شدند. آتش‌نشانی و هلال‌احمر به دلیل ترافیک تهران موفق به رسیدن به موقع نشدند. مرد قایقران نیز سعی در نجات آن‌ها داشت که خود نیز غرق می‌شود.

حادثه دوم:اردیبهشت ماه ۹۱، آمل، ۱۸ کشته و زخمی

اول اردیبهشت ماه ۹۱ خودروی "ون" با حدود ۲۰ دانش آموز پسر از اردوی دانش آموزی درحال برگشت بود که با خودروی پیکان وانت به شدت برخورد کرد. راننده ون در دم فوت می‌کند و ۱۷ نفر از دانش آموزان پسر نیز در بیمارستان بستری می‌شوند.

علت این سانحه بی احتیاطی راننده وانت در انحراف به چپ و سرعت زیاد و ناتوانی در کنترل خودرو بوده است.

حادثه سوم: مهرماه ۹۱، اردوی دانش آموزی، ۲۶ کشته

در روز حادثه یک دستگاه اتوبوس به رانندگی مرحوم حجت الله مرادی پس از سوار کردن ۳۵ تن از دانش آموزان دبیرستان دخترانه و تعدادی همراه (با احتساب راننده مجموعا ۴۴ نفر) از مبداء شهرستان بروجن به منظور برگزاری اردو به مقصد اهواز حرکت می کند.

براساس اظهارات شهود که از سرنشینان اتوبوس بوده اند (۱- مشاور فرهنگی ۲- دبیر آمادگی دفاعی دانش آموزان) و طی حادثه مجروح شده اند، در زمان رفت و در مسیر شهرکرد تا اهواز چندین مرتبه چراغ استپ اتوبوس به معنای وجود نقص فنی روشن شده که راننده آن را کم اهمیت اعلام کرده و گفته است نیاز به RESET دارد و پس از چندین مرحله توقف برای رفع آن، ادامه مسیر داده اند و قرار بر این بوده که در اهواز تعمیر اساسی انجام شود.

هنگامی که در ساعت ۱۴.۵۰ روز جمعه بیست و هشتم مهرماه از اهواز به سمت بروجن حرکت کرده اند راننده اظهار داشته نقص در شیلنگ ترمز بوده که فعلا رفع شده و باید در اصفهان تعمیر اساسی شود. بعد از ثبت ساعت و عبور از پلیس راه "دهدز" باز هم چراغ هشدار روشن شده و ناگهان راننده اعلام می کند که ترمز ندارد و ترمز دستی هم کار نمی کند و به علت اینکه در همین زمان اتوبوس در سرازیری قرار داشته لحظه به لحظه به سرعت آن افزوده شده و با وجود تلاش راننده جهت هدایت و مهار آن از طریق فرمان و پیشگیری از برخورد با وسایل نقلیه دیگر، نهایتا در سر پیچ چپ می کند.

راننده توانایی کنترل وسیله را از دست داده و اتوبوس پس از برخورد با گاردریل سمت راست راه از جاده خارج و ابتدا به پهلوی راست به تل خاکی اصابت و بالای آن به روی سقف واژگون می شود که به علت ضعیف بودن ستون های اطاق بلافاصله دچار شکستگی و تخریب شده و باعث وارد شدن حداکثر فشار به سرنشینان می شود.

در بررسی خطاهای ثبت شده در بوردهای کامپیوتری بیشترین تعداد خطا در سیستم ترمز ضد قفل (ABC) بوده و همچنین سایر بوردها مثل گیربکس، ریتارد هم به این خطا اشاره کرده که این امر و شهادت سرنشینان گواهی است بر وجود نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اتوبوس بوده است.

حادثه چهارم:تیرماه ۹۲، نور، مرگ ۷ دانش‌آموز در دریا

۱۱ تیرماه ۹۲ دانش‌آموزان کرجی در قالب گروه ۸۰ نفره وارد شهرک پزشکان ساحل ایزدشهر نور شدند. ۳۰ دانش‌آموز بدون توجه به هشدارهای ناجیان غریق و با توجه به طوفانی بودن دریا وارد دریا می‌شوند و ۷ نفر به دلیل بی توجهی همراهان و شنا در محدوده خارج از طرح کشته می‌شوند.

حادثه پنجم: اسفندماه ۹۳، اتوبان یزد_میبد، ۱۲ مجروح

روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه ۹۳ یک دستگاه کامیون کشنده با اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در مسیر یزد به میبد موجب مجروح شدن ۱۲ دانش آموز این اتوبوس شد. راننده کامیون کشنده بعد از برخورد با اتوبوس از محل حادثه متواری شده است.

حادثه ششم:اردیبهشت ماه ۹۴، مهریز، مرگ دانش‌آموز ۱۱ ساله

این حادثه اردیبشهت ماه ۹۴ در حاشیه شهرستان مهریز رخ داد. آن روز مسئولان مدرسه سیدمصطفی خمینی در شهرستان میبد، عده‌ای از دانش‌آموزان را برای شرکت در اردوی یکروزه به نزدیکی دریاچه غربالبیز برده بودند که یکی از دانش‌آموزان ۱۱ ساله به‌نام امیر شه‌بخش در دریاچه جان باخت.

حادثه هفتم: آذرماه ۹۵، ملایر، مصدومیت ۲۴ دانش‌آموز

ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۲ آذرماه، اتوبوس حامل دانش آموزان شهرستان لنگرود استان گیلان در مسیر بازگشت از اردوی راهیان نور، در اثر لغزندگی جاده ملایر در ورودی به شهر همدان دچار سانحه شد که بر اثر آن ۲۴ دانش‌آموز در بیمارستان بستری شدند.

حادثه هشتم: اردیبهشت ماه ۹۶، تهران، ۷ مصدوم

۱۶ اردیبهشت یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان مدرسه دخترانه اندیشه رباط کریم جهت بازدید پارک ژوراسیک عازم تهران بوده است که به دلیل مستهلک بودن اتوبوس وعدم توانایی راننده در کنترل آن از مسیر خارج و پس ازبرخورد با حفاظ کنار کانال موجود درمحل به داخل کانال وارد می‌شود. در اتوبوس ۳۴ دانش آموز حضور داشتند ۷ نفر دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا می‌شوند.

حادثه نهم:شهریورماه ۹۶، داراب، ۹ کشته و ۳۴ مصدوم

حوالی ساعت ۳:۵۸ بامداد جمعه یک دستگاه اتوبوس «ولوو» با ٤٥ سرنشین حامل دانش آموزان دختر شهرستان‌های رودان و میناب که از بندرعباس به سمت شیراز در حال تردد بود، در محور داراب - بندرعباس واژگون شد.

در این حادثه ۹ تن کشته و ٣۴ تن مجروح شدند. برابر گزارشات اولیه ماموران پلیس راه استان خستگی و خواب آلودگی راننده علت این حادثه ناگوار بوده است.