به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده ولی آباد و محور تهران - رودهن محدوده جاجرود ترافیک سنگین است.

همچنین، محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) ترد روان و آزادراه قزوین - رشت دارای بارش باران، محور چالوس دارای مه‌گرفتگی و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی‌است.

آخرین وضعیت سایر محورها، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران و آزادراه کرج - قزوین حدفاصل کمال شهر تا پل کردان گزارش شده است.

براساس این گزارش، در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران دارای بارش باران است.

محور خرم آباد - پلدختر (تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از محور جایگزین خرم آباد –- کوه دشت و آزادراه خرم آباد - پل زال انجام می‌شود) اعلام شده است.