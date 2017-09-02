«مقدمه بر تئاتر» به چاپ هشتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مقدمه بر تئاتر» نوشته اورلی هولتن با ترجمه محبوبه مهاجر به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ هشتم رسیده است.

«مقدمه بر تئاتر» کتابی است که تئاتر را همچون عملی ارتباطی می داند که کارکردهای مشترکی با دیگر هنرها دارد و می کوشد تا پیام های مشابهی برساند. ساخت و شیوه برخورد کتاب بازتاب همین پیش فرض است به این معنا که هم قرابت هایی با انواع مدل های ارتباطی دارد و هم در طرز تلقی رایج در بسیاری از رشته ها که هر روز اهمیت بیشتری نیز می یابد شریک است و آن اینکه رفتار همه آدمیان یا اکثر آنها حاوی پیام و نمادین است.

کتاب پیش رو عمدتا سوالاتی از این دست را مطرح می کند: تئاتر چیست؟، کارتئاتر چیست؟، طرز کار آن چگونه است؟، تماشاگر چه انتظاری باید از تئاتر داشته باشد؟، این کتاب صرفاً در ارتباط با این پرسش ها به تاریخ تئاتر می پردازد. بنابراین پیش از هر چیز برای استفاده دانشجویان و برای یک دوره شناخت تئاتر در نظر گرفته شده است. نویسنده این اثر امیدوار است کتابش با چنین ساخت و ترکیبی برای فارغ التحصیلان آتی رشته تئاتر نیز به عنوان یک زمینه کلی و عمومی مفید باشد.

دو فصل نخست این کتاب مقدمه ای کلی درباره هنرها و تئاتر است. می توان گفت که ۵ فصل بعدی کم و بیش مترادف با ۴ اصطلاح نخست خمسه برک است که عبارتند از: عمل، عامل، وسیله و صحنه.

۴ فصل بعدی تا حدودی به اصطلاح پنجم برک یعنی هدف پرداخته و می کوشد نشان دهد که چگونه اشکال و سبک های مختلف تئاتر بازتاب تجارب گوناگون حیات بوده و برداشت های متفاوت مثبت به زندگی را ابلاغ کرده اند. فصل نهایی هم به نقد تئاتر پرداخته و می کوشد رهنمودهای مقدماتی درباره پاسخ به این سوال که «تئاتر خوب کدام است؟» به دست دهد.

کتاب حاضر ملهم از تجارب نگارنده و مشکلاتی است که وی در تدریس این درس به گروهی دانشجو داشته و هدفش از نوشتن آن، نظرش درباره نوعی بودن احتمالی آن دسته دانشجو بوده است. اورلی هولتن تلاش کرده در این کتاب، دست معلم را در کلاس تا حدود زیادی باز بگذارد و افکار و نگرش هایی را عرضه کند؛ به این امید که اگر موافق نیز نیفتد دست کم مورد تفکر و بحث قرار بگیرند.

چاپ هشتم این کتاب به تازگی با ۲۹۰ صفحه و قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.