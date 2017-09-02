به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، عمر سلما کارگردان مصری گفت از فیلم پرفروش کلینت ایستوود متنفر است و قصد دارد تصویرگر چهره مخالف قهرمان این فیلم به روایت خودش شود.

این کارگردان که در کارنامه‌اش جوایز سینمایی نیز دارد و فیلم «شیخ جکسون» را ساخته است که ماه آینده در جشنواره فیلم تورنتو روی پرده می‌رود، می‌گوید فیلمنامه‌ای با عنوان «تک تیرانداز عراقی» نوشته که داستانی کاملا متفاوت با آنچه کلینت ایستوود از مخالفان عربی حکایت کرده، باز می‌گوید.

سلما در گفتگو با هالیوود ریپورتر اعلام کرده قصد دارد این فیلم را بسازد زیرا از فیلمی که ایستوود ساخته واقعا آزار دیده است. وی گفت آنقدر از این فیلم متنفر است که باید نسخه مخالف آن را بسازد.

او گفت در فیلمش که با عنوان «تک تیرانداز عراقی» ساخته می‌شود مصطفی قهرمان اصلی است. وی افزود: من تلاش می کنم فیلمی ضد جنگ بسازم.

این کارگردان مصری گفت در حال کار کردن با دو تن از نام‌های بزرگ منطقه است که شامل محمد حفظی تولید کننده‌ای است که این کارگردان با همکاری وی دو فیلم «شیخ جکسون» و فیلم «ببخشید فرانسوی من» محصول ۲۰۱۴ خود را ساخت. نفر دوم هانی ابو-اسد کارگردان فلسطینی است که نامزدی اسکار را دو بار برای «بهشت اینک» و «عمر» دریافت کرده است.

وی گفت تحقیق زیادی انجام شده تا شخصیت این فیلم یک شخصیت تکامل یافته و پیچیده باشد.

حداقل یکی از بازیگرانی که در فیلم «تک تیرانداز آمریکایی» بازی کرده یعنی سامی شیخی برای بازی در این فیلم جذب شده است.

در فیلم «تک تیرانداز آمریکایی» محصول ۲۰۱۴ بردلی کوپر نقش اصلی را بازی کرد و فیلم با اقتباس از کتاب کریس کایل ساخته شد که از تک تیراندازی اسرارآمیز در بخش غیرمحافظت شده عراق سخن می‌گفت.

در زندگی واقعی یک تک تیرانداز برای عراقی‌ها وجود داشت که به نام جوبا شناخته می‌شد و در ویدیوهایی که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ منتشر می شد از وی به عنوان عامل کشتارهای بسیاری یاد می‌شد. حتی در شایعات گفته می‌شد اواز شرکت کنندگان در رقابت‌های المپیک بود.

این در حالی است که کریس کایل که شخصیت خود تک تیرانداز آمریکایی بر مبنای شخصیت وی ساخته شده است، به کشتن صدها عراقی افتخار می‌کرد.