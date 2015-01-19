به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بلومبرگ، آمار فروش فيلم نشان داد كه اين آخر هفته وضعيت فيلم‌ها به طور كلي تغيير كرده است.

1. «تك تيرانداز آمريكايي»؛ اين فيلم ساخته كلينت ايستود كه درامي جنگي است و نامزد كسب 6 اسكار هم شده است، پرفروش‌ترين فيلم در تعطيلات آخر هفته آمريكا و كانادا شد و با فروش 90.2 ميليون دلار، ركوردشكن فروش فيلم در ماه ژانويه نام گرفت.

به گفته يك تحليلگر جاي شگفتي آنجاست كه فيلم «تك تيرانداز آمريكايي» در سه روز چنين ركوردي به جاي گذاشته و كلا چنين ركوردي تاكنون در ماه ژانويه وجود نداشته است. حتي فيلم «آواتار» نيز با فروش 68.5 ميليون دلار در اولين آخر هفته نمايشش در سال 2010 از «تك تيرانداز آمريكايي» خيلي عقب‌تر است.

به اين ترتيب كلينت ايستوود نيز پرفروش ترين آخر هفته نمايش فيلمي از خودش را در تاريخ حرفه‌اي‌اش تجربه مي‌كند. چون او با «گرن تورينو» در سال 2009 معادل 29.5 ميليون دلار فروخته بود.

«تك تيرانداز آمريكایی» تنها در روز جمعه موفق به فروشي 30.5 ميليون دلاري شد.

اين فيلم داستان زندگي كريس كايل تك تيرانداز آمريكايي در جنگ عراق است و بردلي كوپر نقش او را ايفا كرده است. اين فيلم بر مبناي كتاب خاطرات او كه سال 2012 منتشر شد، ساخته شده است.

2. «حلقه ازدواج»؛ با فروش 21 ميليون دلار از محصولات سوني پيكچرز در مكان دوم جاي گرفت. اين فيلم كه در 3000 سالن سينما اكران شده اولين هفته اكرانش را تجربه كرد.

3. «پدينگتون»؛ از كمپاني واينستاين نيز با فروش 19.3 در مكان سوم قرار گرفت. اين فيلم در 3300 سالن سينما به نمايش درآمده است و اين اولين آخر هفته نمايشش بود. پدينگتون با اقتباس از شخصيت خرسي به همين نام در كتاب‌هاي كودكان ساخته شده و نيكول كيدمن در اين فيلم بازي كرده است.

4. «ربوده‌ شده 3»؛ سومین و آخرین قسمت از مجموعه فیلم‌های «ربوده شده» در دومین هفته حضورش در باکس‌آفیس آمریکا با فروش 14.1 میلیون دلار در رتبه چهارم جای گرفت.

5. «سلما»؛ به کارگردانی آوا دوورنی در چهارمين هفته حضورش در باکس‌آفیس با فروش آخر هفته 8.3 میلیون دلار به مجموع 26 میلیون دلار رسید و در رتبه پنجم جای گرفت.

6. «بازي تقليد» با فروش 7.2 ميليون دلار در چهارمين هفته نمايشش در مجموع در 1611 سالن به فروش 50 ميليون دلاري دست يافت.

7. «درون جنگل»؛ اين فيلم برداشت مدرن و تركيبي از چند داستان افسانه‌ای برادران گریم به کارگردانی راب مارشال در چهارمين هفته حضور خود در باکس‌آفیس رتبه هفتم را به خود اختصاص داد و با فروش آخر هفته 6.5 میلیون دلار به میزان فروش کل 114 میلیون دلار دست پیدا کرد.

8. «هابیت: نبرد پنج لشکر»؛ اين فيلم به عنوان سومین و آخرین فیلم از مجموعه فیلم‌های «هابیت» به کارگردانی پیتر جکسون موفق به کسب 6.5 میلیون دلار در پنجمين هفته نمايشش شد و فروش کلی‌اش را به 244.5 میلیون دلار رساند.

9. «شکسته نشده»؛ اين فيلم به كارگرداني آنجلينا جولي نيز در چهارمين هفته حضور خود در باکس‌آفیس با فروش 4.3 میلیون دلار و فروش كل 108.6 ميليون دلار در رتبه نهم جای گرفت.

10. «كلاه سياه»؛ ساخته مايكل مان در اولين هفته اكرانش 4 ميليون دلار فروخت. اين فيلم كه در 2560 سالن اكران شده اولين آخر هفته فروشش را تجربه كرد. اين فيلم تنها موفق به كسب نظر مثبت 32 درصد از نقدنويسان شده است.