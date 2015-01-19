حمله مایکل مور به «تک تیرانداز آمریکایی»/ «سلما» را ببینید

به گزارش حبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، کارگردان برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن و سازنده پردرآمدترین فیلم مستند تاریخ، شکی باقی نگذاشته که از فیلم نامزد اسکار «تک تیرانداز آمریکایی» به کارگردانی کلینت ایستوود و یا موضوعش که کریس کایل سرباز کماندوهای ویژه نیروی دریایی است به هیچ وجه خوشش نمی‌آید.

مایکل مور روز یک‌شنبه در توییتر خود این فیلم و کایل را که به عنوان مرگبارترین تک تیرانداز در تاریخ ارتش ایالات متحده شناخته شده است مورد هدف قرار داد. او نوشت: عموی من در جنگ جهانی دوم توسط یک تک تیرانداز کشته شد. به ما یاد دادند که تک تیراندازها بزدل هستند. از پشت به آدم شلیک می‌کنند. تک تیراندازها قهرمان نیستند و از کشورگشایان هم بدتر هستند.

در این فیلم بردلی کوپر در نقش کایل ظاهر می‌شود، کسی که بعد از بازگشت از عراق و در اوایل سال 2013 در زمین تیراندازی واقع در تگزاس توسط یکی از سربازان سابق که به بیماری شوک بعد از بازگشت از جنگ مبتلا بود و کایل در حال آموزش او بود کشته شد.

این فیلم که درباره زندگی اوست در مراسم اعلام نامزدهای دریافت جایزه اسکار که روز پانزدهم ژانویه برگزار شد موفق به دریافت نامزدی رشته‌های بهترین فیلم سال، بهترین بازیگر و بهترین فیلمنامه اقتباسی شد. مساله‌ای که تعجب‌آور بود نامزد نشدن کلینت ایستوود، برنده سابق جایزه اسکار در رشته کارگردانی بود.

فیلم «تک تیرانداز آمریکایی» در اولین اکران خود و در هفته اول موفق به فروش قابل توجهی در باکس آفیس شد و با فروش تقریبی 105 میلیون دلاری رکورد ماه ژانویه باکس آفیس و همچنین رکورد فروش فیلم‌های کلینت ایستوود را شکست.

با وجود اینکه مستندساز بحث برانگیز آمریکایی از فیلم «تک تیرانداز آمریکایی» یا کلا تک تیراندازها خوشش نمی‌آید، اما او یکی از حامیان بزرگ نامزد دیگر دریافت جایزه بهترین فیلم سال یعنی «سلما» است.

او روز جمعه در توییتر خود نوشت: همه سعی کنید این هفته «سلما» را ببینید! خیلی ساده به خاطر اینکه اثری از فیلمسازی فوق‌العاده است که امثال آن خیلی کم‌یاب هستند...