معرفی ۹ اثر ایرانی حاضر در جشنواره فیلم کوتاه میامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، امسال در این دوره جشنواره ۹ فیلم کوتاه ایرانی حضور خواهند داشت.
فیلمهای ایرانی حاضر در این دوره عبارتند از:
«شب تولد» ساخته امید شمس به مدت ۲۳ دقیقه و ۱۲ ثانیه
«خیام خوانی» ساخته علی نیک فر به مدت ۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه
«هنوز نه» ساخته آرین وزیردفتری به مدت ۱۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه
«کرختی» ساخته میلاد جرموز به مدت ۱۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه
«فصل سرخ» ساخته حسن نجمآبادی به مدت ۱۵ دقیقه
«مردی که اینجا نبود» ساخته عطا مجابی به مدت ۱۷ دقیقه
«روتوش» ساخته کاوه مظاهری به مدت ۱۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه
«پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی به مدت ۹ دقیقه
«پنجرهها» ساخته مینا ولیزاده به مدت ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
در این دوره ۸۴ فیلم از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، آلمان، پرو، سوئد، کاستاریکا، ژاپن، پورتوریکو، فرانسه، بریتانیا، مکزیک، یونان، اسپانیا، استرالیا، هلند وایتالیا به نمایش درمیآیند.
این جشنواره برای حمایت از فیلمهای کوتاه برگزار میشود و نمایش دهنده فیلمهایی بین یک تا ۳۰ دقیقه است.
شانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه میامی نوامبر ۲۰۱۷ برگزار میشود.
