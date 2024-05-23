بیش از ۱۰۰ موشک از لبنان به سمت اراضی اشغالی خیز برداشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای صهیونیستی به حملات موشکی گسترده حزب الله لبنان طی ساعات گذشته اذعان کردند.
این رسانهها تاکید کردند که حزب الله لبنان از صبح امروز تاکنون بیش از ۱۰۰ موشک از سمت شمال به سمت اراضی اشغالی شلیک کردهاند.
دقایقی قبل نیز رسانههای عبری زبان از وقوع آتش سوزیهای گسترده در منطقه اشغالی کریات شمونه بعد از حملات گسترده موشکی نیروهای حزب الله لبنان خبر دادند.
نیروهای مقاومت لبنان نیز دقایقی قبل اعلام کرد مقر فرماندهی عناصر وابسته به لشکر ۷۶۹ رژیم صهیونیستی را در پایگاه بیت هیلل با شلیک دهها موشک از نوع کاتیوشا و فلق درهم کوبیدند.
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