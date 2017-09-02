انتشار قطعه «زنجیرش کنید» با صدای محمد معتمدی

به گزارش خبرگزاری مهر، «زنجیرش کنید» اثری با شعری از علیرضا کُلیایی است که موسیقی آن را میدیا فرج‌نژاد ساخته و محمد معتمدی در آن به عنوان خواننده حضور دارد.

در توضیح قطعه «زنجیرش کنید» آمده است: « شعر این اثر بار دراماتیک دارد و دارای فُرمی خاص است که همین ویژگی‌ها ساختن موسیقی برای این شعر و اجرایش را دشوار کرده است اما میدیا فرج‌نژاد در ساختن موسیقی آن موفق بوده و محمد معتمدی هم علاوه بر خواندن شعر، آن را بازی کرده است. در واقع، محمد معتمدی در اثر «زنجیرش کنید» یک خواننده بازیگر است.»

قطعه‌ «زنجیرش کنید» اواخر سال گذشته با نظارت پیمان توسلی ضبط، میکس و مسترینگ شده است. در این اثر میدیا فرج نژاد نوازنده تار و بم تار، کامران منتظری نوازنده کاخن و بندیر و نبیل یوسف شریداوی نوازنده سنج و دمام، معین هاشمی نسب عکس پوستر و میلاد فاتحی طراح گرافیک اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

«زنجیرش کنید» یکی از قطعه‌های آلبومی با نام «نام من عشق است» است که پس از ماه محرم و صفر در بازار موسیقی منتشر می‌شود.

در متن شعر «زنجیرش کنید» آمده است:

هر چه دیدم من، درون آینه تعبیر شد

روح من فرهادِ مجنونی است، زنجیرش کنید

شب برای خُسروان آرامشی دارد نهان

راز تنهایی چه باشد؟ خوب تفسیرش کنید

خواب دیدم مارِ گیسویش به دستم می‌خزید

حال او چون حال آتش بود، تعبیرش کنید

یاد او جان مرا با خود به هر سو می‌کشد

یار من از جنس دوزخ بود، زنجیرش کنید

ناشناسی ساعتِ عمر مرا پرسید و رفت

آینه شعر مرا دزدید، تکثیرش کنید

جای پای آسمان بر خاک من جا مانده بود

چشم من مسحور چشمی بود، تدبیرش کنید