به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قلمکاری صبح شنبه در هفدهمین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان اظهار داشت: زمانی که برای اولین بار در اسفندماه سال ۹۴ پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی «نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب» در کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق اصفهان مطرح شد، بسیاری این کارگروه را یک رویا میدانستند.
وی افزود: امروز چهرههای شاخص استانی و کشوری معتقدند مصوبات این کمیسیون در مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود تاثیر داشته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به روند پیگیری برای تشکیل کارگروه ملی «نجات زاینده رود از سراب تا پایاب»، بیان داشت: پس از ارائه این پیشنهاد در راستای همافزایی، جلسات متعددی را با معاون عمرانی استاندار، دبیر اجرایی ستاد دریاچه ارومیه، آیت الله مظاهری و غیره برگزار کردیم و در اردیبهشت سال ۹۵ همایش «نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب» را در اتاق اصفهان برگزار کردیم.
وی دعوت از رئیس سابق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی را از جمله پیگیریهای این کمیسیون دانست و ابراز داشت: پس از بازدید وی از تالاب گاوخونی و اراضی کشاورزی رها شده در شرق اصفهان و همچنین مشاهده گزارشات این کارگروه، ایشان در نامهای از معاون اول رئیس جمهور درخواست کردند تا اقدامات لازم جهت ایجاد چنین ستادی را فراهم سازند.
قلمکاری اضافه کرد: پس از پیگیریهای کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان نیز در نهایت جهانگیری در حکمی دستور ایجاد «ستاد نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب» را به وزارت نیرو ابلاغ کرد .
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه خانه کشاورز اصفهان نیز در این مسیر همکاری شایان تقدیری را داشته است، گفت: این کمیسیون در ادامه پیگیریهای خود در نامهای به صورت مستقیم پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی نجات زاینده رود از سراب تا پایاب» را به ریاست جمهور ارائه کرد که در نتیجه آن بر اساس دستور رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در نامهای از وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو خواست تا برای احیای دائمی زاینده رود اقدام کنند .
استفاده از نظرات اساتید بینالمللی برای تشکیل ستاد نجات زایندهرود
وی کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق اصفهان با اشاره به اینکه پیوند اساتید برجسته دانشگاهی از نقاط قوت این کمیسیون است، اضافه کرد: برای تشکیل «ستاد ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب» علاوه بر استفاده از نظرات اساتید برجسته و بین المللی در کشور مانند دکتر کاوه مدنی استاد امپریال کالج لندن نیز بهره بردهایم.
قلمکاری همچنین در این نشست از موافقت و حمایت دکتر کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور برای ایجاد این ستاد خبر داد و اظهار داشت: آنچه تاکنون در این خصوص انجام گرفته است مرهون تلاشها و فعالیتهای تک تک اعضای این کمیسیون و کمیتههای هفتگانه آن است.
نظر شما