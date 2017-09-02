به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» به نویسندگی و کارگردانی ابوالقاسم طالبی همزمان با روز مبارزه با استعمار انگلیس و سالروز شهادت رییسعلی دلواری وارد شبکه اکران مردمی جشنواره «عمار» شد.
علاقمندان برای اکران مشارکتی این فیلم در شهرها و روستاهای خود میتوانند عبارت «یتیم خانه» را به سامانه ۳۰۰۰۴۵۵۰ ارسال و یا به سایت اکران مردمی جشنواره «عمار» به نشانی Ekran.ammarfilm.ir مراجعه کنند.
داستان این فیلم در سالهای ۱۲۹۵ تا ۱۳۰۰ و در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی اول توسط نیروهای متفقین میگذرد که بر اثر قحطی ناشی از خیانت انگلیسیها ۹ میلیون از مردم ایران جان باختند. در آن زمان جمعیت ایران ۲۰ میلیون نفر بود.
نظر شما