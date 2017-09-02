حریق گسترده در کارخانه پلاستیک/ عملیات مهار شعله ها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی درباره جزئیات حادثه در ساعت ۱۹ و۲ دقیقه آغاز شده است، گفت: وقوع حادثه حریق در سوله انبار پلاستیک سازی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران ۷ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل سوختگی ناشی از وجود پلاستیک، دود سیاه رنگی فضای بالای سوله را در بر گرفته و از فاصله بسیار دور قابل مشاهده بود ماموران آتش نشانی از چند نقطه وارد عمل شده و شعله ها را در محاصره درآوردند،

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: محل آتش‌سوزی چندین انبار به وسعت حدودی هزار متر مربع است، سقف‌های این انبارها شیروانی است، آتش از یکی از انبارها آغاز شده و به انبارهای مجاور سرایت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بخش زیادی از سقف‌ها تخریب شده که آتش‌نشانان هم اکنون از چندین طرف مشغول عملیات هستند و مهار آتش ادامه دارد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اعلام اینکه علت وقوع حادثه مشخص نیست و به دلیل وجود مواد اشتعال زا هر آن بر وسعت شعله ها افزوده می‌شود، افزود: خوشبختانه اتاقک نگهبانی سوله و همچنین کارگرانی که در داخل سوله مشغول بکار بودند و هم اکنون نجاتگران آتش نشانی در حال مهار شعله های آتش هستند.