به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، انجمن ایرانی تاریخ در هفتاد و هشتمین اجلاس سالانه کنگره تاریخ‌دانان هند که طی روزهای ۲۹ و ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه جاداوپور کلکته برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. در این اجلاس، نشست مستقلی به موضوع «هند و ایران: تاریخ مناسبات» اختصاص یافته و توافق شده است انجمن ایرانی تاریخ با ۵ استاد ایرانی (علاوه بر استادان دانشگاه‌های هند و استادان ایرانشناس از سایر کشورها) در این سمینار شرکت و مقاله ارائه نمایند.

کنگره تاریخ دانان هند در سال ۱۹۳۵ تاسیس شده است و اکنون بیش از ۱۰۰۰۰ عضو دارد. اجلاس سال گذشته این کنگره(هفتاد و هفتمین) با حضور رئیس جمهور هند در کرالا برگزار شد.

موضوعات سمینار سال جاری بدین شرح است:

۱- تمدن‌های ایندوس و سیستان (۱۸۰۰ پ.م- ۲۶۰۰ پ.م): مطالعه تطبیقی

۲- منشاء‌های زبانی

الف) خانواده زبان هندو – ایرانی، منشاء و تحولات آغازین

ب) مسئله پیوندهای دراویدی و پروتو- عیلامی

۳- مطالعه تطبیقی عقاید ریگ ودا و اوستا

۴- متون آرامی و هندی آغازین (خروشتی و برهمی)

۵- مناسبات بین هنر و معماری باستان ایران و هند

۶- واژگان ایرانی در هند باستان

۷- ایران و انتقال پنجه تنتره

۸- تبادلات علمی بین جهان هندی و ایرانی – اسلامی، قرون ۲ تا ۵ هجری قمری / ۸ تا ۱۱ میلادی

۹- نوزایی ایرانی، قرون ۵ تا ۷ هجری قمری / ۱۱ تا ۱۳ میلادی و تأثیر آن بر هند

۱۰- تأثیر نقاشی و معماری ایرانی بر هنر هند

۱۱- تبادلات فناوری بین هند و ایران قرون میانه

۱۲- آیین زرتشت در هند

۱۳- تأثیرات شیعی در هند از ایران صفوی

۱۴- فرهنگ‌نویسی هندی به فارسی

۱۵- دانش ایران در دبستان مذاهب

۱۶- مناسبات اقتصادی بین ایران و هند، قرون ۵ تا ۱۱ هجری قمری/ ۱۱ تا ۱۷ میلادی

۱۷- شعر اردو – تداوم سنت ادبی فارسی تا به کجا

۱۸- شعر مدرن هندی به فارسی – از بیدل تا اقبال

۱۹- تأثیر جنبش ملی هند بر مبارزه ایران بر ضد استعمار و بالعکس

۲۰- مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین هند و ایران در دوران معاصر