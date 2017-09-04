به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، انجمن ایرانی تاریخ در هفتاد و هشتمین اجلاس سالانه کنگره تاریخدانان هند که طی روزهای ۲۹ و ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه جاداوپور کلکته برگزار میشود، شرکت خواهد کرد. در این اجلاس، نشست مستقلی به موضوع «هند و ایران: تاریخ مناسبات» اختصاص یافته و توافق شده است انجمن ایرانی تاریخ با ۵ استاد ایرانی (علاوه بر استادان دانشگاههای هند و استادان ایرانشناس از سایر کشورها) در این سمینار شرکت و مقاله ارائه نمایند.
کنگره تاریخ دانان هند در سال ۱۹۳۵ تاسیس شده است و اکنون بیش از ۱۰۰۰۰ عضو دارد. اجلاس سال گذشته این کنگره(هفتاد و هفتمین) با حضور رئیس جمهور هند در کرالا برگزار شد.
موضوعات سمینار سال جاری بدین شرح است:
۱- تمدنهای ایندوس و سیستان (۱۸۰۰ پ.م- ۲۶۰۰ پ.م): مطالعه تطبیقی
۲- منشاءهای زبانی
الف) خانواده زبان هندو – ایرانی، منشاء و تحولات آغازین
ب) مسئله پیوندهای دراویدی و پروتو- عیلامی
۳- مطالعه تطبیقی عقاید ریگ ودا و اوستا
۴- متون آرامی و هندی آغازین (خروشتی و برهمی)
۵- مناسبات بین هنر و معماری باستان ایران و هند
۶- واژگان ایرانی در هند باستان
۷- ایران و انتقال پنجه تنتره
۸- تبادلات علمی بین جهان هندی و ایرانی – اسلامی، قرون ۲ تا ۵ هجری قمری / ۸ تا ۱۱ میلادی
۹- نوزایی ایرانی، قرون ۵ تا ۷ هجری قمری / ۱۱ تا ۱۳ میلادی و تأثیر آن بر هند
۱۰- تأثیر نقاشی و معماری ایرانی بر هنر هند
۱۱- تبادلات فناوری بین هند و ایران قرون میانه
۱۲- آیین زرتشت در هند
۱۳- تأثیرات شیعی در هند از ایران صفوی
۱۴- فرهنگنویسی هندی به فارسی
۱۵- دانش ایران در دبستان مذاهب
۱۶- مناسبات اقتصادی بین ایران و هند، قرون ۵ تا ۱۱ هجری قمری/ ۱۱ تا ۱۷ میلادی
۱۷- شعر اردو – تداوم سنت ادبی فارسی تا به کجا
۱۸- شعر مدرن هندی به فارسی – از بیدل تا اقبال
۱۹- تأثیر جنبش ملی هند بر مبارزه ایران بر ضد استعمار و بالعکس
۲۰- مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین هند و ایران در دوران معاصر
