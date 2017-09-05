۸۴۳ هزار نفر عضو شرکت تعاونی سهام عدالت استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسین خانی شامگاه دوشنبه در افتتاحیه مراسم فن بازار استان زنجان، افزود: شرکت تعاونی سهام عدالت بزرگ‌ترین شرکت تعاونی در استان زنجان است و بیش از ۸۴۳ هزار نفر عضو شرکت تعاونی سهام عدالت استان هستند و بیش از ۳۴۶ هزار نفر از این تعداد، به شهر زنجان اختصاص دارند.

وی اظهار کرد: این شرکت دارای ۶ شعبه شهرستانی و یک شعبه مرکزی در شهر زنجان است و در حال حاضر اتوماسیون و سیستم‌های ثبت شرکت تعاونی توسعه یافته است.

مدیر عامل شرکت سهام عدالت زنجان گفت: سود سهام عدالت به افرادی که شماره شبای خود را ثبت کرده‌اند تا اواخر شهریورماه پرداخت می‌شود و تا قبل ۲۸ شهریور باید ثبت‌نام‌کنندگان شماره شبای خود را وارد کنند.

حسینخانی تاکید کرد: از ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت سود سهام عدالت تنها ۳۰ درصد آنان شماره شبای خود را در سامانه ثبت کرده اند و در این میان اگر شماره شبای این سهامداران در سامانه سهام عدالت وارد و ثبت نشود، سود به حساب آنها واریز نمی شود.

وی افزود: اگر در این دوره شماره شبا شهروندان زنجانی وارد سامانه نشد، سهامداران باید تا آبان ماه برای ثبت این شماره در سامانه سهام عدالت صبر کنند و سود مرحله اول به حساب آنان دیگر واریز نمی شود.





