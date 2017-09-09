  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

استاندار گیلان:

خسارت۵۰ میلیارد تومانی سیل در گیلان/خدمات رسانی ادامه دارد

خسارت۵۰ میلیارد تومانی سیل در گیلان/خدمات رسانی ادامه دارد

رشت-استاندار گیلان با اشاره به برآورد خسارت حداقل ۵۰ میلیارد تومانی سیل دو روز گذشته در استان، گفت: خدمات رسانی به آسیب دیدگان تا عادی شدن شرایط ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده با حضور اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سیل دو روزگذشته در برخی نواحلی شرقی استان گیلان براساس برآوردهای اولیه حدود ۵۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه از همه دستگاه های خدماتی خواسته شده تا حل کامل مشکلات مناطق سیل زده در منطقه حضور داشته باشند، افزود: البته به گفته مسئولان امر با توجه به آسیب های جدی وارد شده میزان خسارت ها فراتر از برآورده اولیه خواهد بود.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه بعد از امدادرسانی و استقرار وضعیت عادی در مناطق سیل زده میزان صحیح و دقیق خسارت اعلام می شود، گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ نفر از مسافران و خانوارهای آسیب دیده در این سیل  ساماندهی و اسکان داده شده اند.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا شرایط مطلوبی برای اسکان آسیب دیدگان فراهم شود، خاطرنشان کرد: براساس رایزنی های انجام شده واحدهای مسکونی که در این سیل آسیب های جزئی دیده اند با استفاده از امکانات بنیاد مسکن بازسازی می شوند.

نجفی در ادامه با بیان اینکه پنج میلیون تومان تسهیلات برای خودروهای آسیب دیده نیز درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: مقرر شده در روز یکشنبه در نشست فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز وضعیت کارگاه های تولیدی آسیب دیده بررسی تا از وام های قرض الحسنه، صندوق کارآفرینی امید و بخش های دیگر برای جبرای خسارت این واحدها استفاده شود.

کد مطلب 4082236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه