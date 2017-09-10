تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی/ مخابرات: مشکل رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شماری از کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل نداشتن قرارداد و حق بیمه، مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران در تهران، تجمع کردند.

بالغ بر ۴ هزار کارگزار در روستاهای کشور در دفاتر مخابراتی فعالیت می کنند که وضعیت قرارداد آنها هنوز مشخص نیست. این موضوع پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود و در سال ۸۸ با عنوان طرح یک فوریتی به تصویب مجلس رسید. به این معنی که دولت (وزارت ارتباطات و وزارت کار) مکلف شد حق بیمـه کلیه کارگزاران مـخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبناء سهم کارفرما و صرفا بابت حق بیمه از محل بودجه پرداخت کند.

اما به نظر می رسد با وجود این قانون، هنوز ساز و کار اجرایی آن ایجاد نشده است.

محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران در مورد تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی به خبرنگار مهر، گفت: این موضوع باید طبق قوانین و مقررات وزارت کار رفع شود.

وی با بیان اینکه مخابرات در حال بررسی موضوع است، افزود: کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات باید با آنها قرارداد ثابت منعقد کند که از نظر قانونی این امر، غیرممکن است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در عین حال، مخابرات ایران به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است و امیدواریم با رعایت قوانین کار، بتوانیم مشکلات این کارگزاران را حل کنیم. کمااینکه تاکنون نیز از کارگزاران مخابرات روستایی خواسته ایم که در هر استان نماینده خود را معرفی کنند و با آنها مذاکره داشته و جلساتی برای رفع مشکل، برقرار کرده ایم.