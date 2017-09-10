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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

رئیس شورای شهر تهران:

خرید برق از طریق پسماندها امکان پذیر نیست

خرید برق از طریق پسماندها امکان پذیر نیست

رئیس شورای شهر تهران گفت:‌ متأسفانه خرید برق از طریق پسماندها به لحاظ هزینه‌ها در حال حاضر شدنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در پایان ششمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز معاون حمل و نقل و ترافیک گزارشی از اقدامات این مجموعه در آستانه مهر ارائه کرد.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های جدی کشور و وزارت نیرو، گرفتن برق از پسماندهاست. متأسفانه خرید برق از طریق پسماندها به لحاظ هزینه‌ها در حال حاضر شدنی نیست.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: در خصوص پسماند غرب تهران نیز در آینده پیگیری خواهد شد.

هاشمی در خصوص گزارش معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در جلسه امروز گفت: ما هیچ انتقادی به انجام مراسم اربعین نداشته و تأکید بر اجرای آن داریم.

وی گفت: مراسم اربعین در کربلا با قدرت انجام خواهد شد، اما آنچه که مهم بود اعضا انتقاداتی را نسبت به نحوه برگزاری و هزینه‌ها داشتند.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: قرار شد مراسم اربعین امسال با تأکید بر اجرای مصوبات شورا در کربلا انجام شود.

کد مطلب 4082777
نورا حسینی

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