خرید برق از طریق پسماندها امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در پایان ششمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز معاون حمل و نقل و ترافیک گزارشی از اقدامات این مجموعه در آستانه مهر ارائه کرد.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های جدی کشور و وزارت نیرو، گرفتن برق از پسماندهاست. متأسفانه خرید برق از طریق پسماندها به لحاظ هزینه‌ها در حال حاضر شدنی نیست.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: در خصوص پسماند غرب تهران نیز در آینده پیگیری خواهد شد.

هاشمی در خصوص گزارش معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در جلسه امروز گفت: ما هیچ انتقادی به انجام مراسم اربعین نداشته و تأکید بر اجرای آن داریم.

وی گفت: مراسم اربعین در کربلا با قدرت انجام خواهد شد، اما آنچه که مهم بود اعضا انتقاداتی را نسبت به نحوه برگزاری و هزینه‌ها داشتند.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: قرار شد مراسم اربعین امسال با تأکید بر اجرای مصوبات شورا در کربلا انجام شود.