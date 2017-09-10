به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاجی یوسفی، معاون مردم بر دولت و مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جلسه برنامه ریزی این گردهمایی با تاکید بر ضرورت تکریم بازاریان متدین اظهار داشت: ضروری است تا جلسه مشترک شوراهای امر به معروف اتحادیه های صنفی طبق سالهای گذشته برگزار شود و برنامه ریزی های لازم در آن انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه گردهمایی اعضای شوراهای امر به معروف اصناف در روز دوشنبه ۲۷ شهریور در خانه سیدالشهدا و در محل استقرار ستاد استان زیر خیمه و در مجلس امام حسین (ع) برگزار می شود، افزود: صبح روز دوشنبه چهارم محرم نیز اصناف در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد در مجلس عزای سالار شهیدان اجتماع کرده و با آیت الله ناصری دیدار خواهند داشت.

یوسفی ادامه داد: در راستای اجرای برنامه های پیش بینی شده برای هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، اصناف نشست بصیرت افزایی دیگری نیز در ماه محرم با یکی از علمای یزد برگزار خواهند کرد.

سلمانی، مسئول بسیج اصناف استان یزد نیز در این نشست با اشاره به تدین و ارادت بازاریان به سالار شهیدان بیان کرد: بازاریان یزد در طول سال روزهای دوشنبه با میزبانی یکی از اتحادیه های صنفی در محل گلزار شهدای گمنام حسینیه امیرچقماق مجلس قرائت زیارت عاشورا و ذکر اهل بیت (ع) برگزار می کنند.

باغستانی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد نیز بیان کرد: برای برگزاری بهتر برنامه های اصناف در هفته اول ماه محرم هماهنگی لازم با همه اتحادیه ها و شوراهای امر به معروف به عمل آمده و امید است بازاریان با حضور پرشور خود موجبات احیای بیشتر این دو فریضه را فراهم کنند.