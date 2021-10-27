  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۳

معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف خبر داد؛

راه اندازی شوراهای امر به معروف در اصناف کشور 

راه اندازی شوراهای امر به معروف در اصناف کشور 

نشست مشترک حجت الاسلام خان محمدی معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و  سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران با حضور برخی مدیران این دو نهاد در محل اتاق اصناف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، نشست مشترک حجت الاسلام خان محمدی معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران با حضور برخی مدیران این دو نهاد در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

حجت الاسلام خانمحمدی در این نشست اظهار داشت: گرانی و گرانفروشی جز منکرات است و ستاد امر به معروف به منظور نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با همکاری اتاق اصناف ایران به حوزه اصناف ورود خواهد کرد.

وی افزود: همچنین با توجه به آسیب‌هایی که در دوره کرونا به اصناف مختلف وارد شده ستاد امر به معروف حق و حقوق آنها را پیگیری کرده و کمک می‌کند که در بحث پرداخت مالیات‌ها اصناف بتوانند بدون دغدغه به کسب و کار خود را رونق ببخشند.

معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معرو ف و نهی از منکر با اشاره به وجود برخی البسه و پوشاک نامناسب در بازار تاکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر بحث نظارات بر واردات و تولید پوشاک را در دستور کار دارد و اهتمام جدی داریم که پوشاک و البسه نامتعارف به سرعت از سطح جامعه جمع آوری شود. توزیع و تولید محصولات مغایر با فرهنگ ایرانی-اسلامی قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

همچنین در این نشست مقرر شد کارگروه مشترک و دائمی ستاد و اتاق اصناف کشور پیرامون مسائل ذیل تشکیل شود:

۱. مطالعه و بررسی پیش نویس و تنظیم نهایی دستورال عمل تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در اصناف و اتحادیه‌ها

۲. هماهنگی سه جانبه اتاق اصناف ایران و ستاد امر به معروف با وزارت صمت جهت تهیه بانک اطلاعاتی دقیق در خصوص اتحادیه‌های کشور تا سطح شهرستان‌ها (با توجه به پراکندگی و نوع فعالیت)

۳. ایجاد تعاملات سازنده با سایر ارگان‌های مربوطه (تعزیرات، اماکن، سازمان بازرسی، تنظیم بازار و…)

۳. کمک به رفع موانع تولید و حمایت از کارآفرینان

۴. رسیدگی به نابسامانیهای خرد و کلان در بازار و کنترل گرانی‌های نا متعارف

۵. تشکیل قرارگاه مشترک فسادستیزی

۶. بررسی مشوق‌ها برای اصناف

۷. ترویج فرهنگ کسب و کار حلال

۸. معرفی و تشویق کسبه و تجار تراز انقلاب (که مروج فرهنگ رزق حلال و یا تقویت کننده نظام اقتصادی کشور هستند)

۹. برگزاری سلسله همایش‌های استانی اصناف و اتحادیه‌ها

کد مطلب 5337118
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها