راه اندازی شوراهای امر به معروف در اصناف کشور 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، نشست مشترک حجت الاسلام خان محمدی معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران با حضور برخی مدیران این دو نهاد در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

حجت الاسلام خانمحمدی در این نشست اظهار داشت: گرانی و گرانفروشی جز منکرات است و ستاد امر به معروف به منظور نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با همکاری اتاق اصناف ایران به حوزه اصناف ورود خواهد کرد.

وی افزود: همچنین با توجه به آسیب‌هایی که در دوره کرونا به اصناف مختلف وارد شده ستاد امر به معروف حق و حقوق آنها را پیگیری کرده و کمک می‌کند که در بحث پرداخت مالیات‌ها اصناف بتوانند بدون دغدغه به کسب و کار خود را رونق ببخشند.

معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معرو ف و نهی از منکر با اشاره به وجود برخی البسه و پوشاک نامناسب در بازار تاکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر بحث نظارات بر واردات و تولید پوشاک را در دستور کار دارد و اهتمام جدی داریم که پوشاک و البسه نامتعارف به سرعت از سطح جامعه جمع آوری شود. توزیع و تولید محصولات مغایر با فرهنگ ایرانی-اسلامی قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

همچنین در این نشست مقرر شد کارگروه مشترک و دائمی ستاد و اتاق اصناف کشور پیرامون مسائل ذیل تشکیل شود:

۱. مطالعه و بررسی پیش نویس و تنظیم نهایی دستورال عمل تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در اصناف و اتحادیه‌ها

۲. هماهنگی سه جانبه اتاق اصناف ایران و ستاد امر به معروف با وزارت صمت جهت تهیه بانک اطلاعاتی دقیق در خصوص اتحادیه‌های کشور تا سطح شهرستان‌ها (با توجه به پراکندگی و نوع فعالیت)

۳. ایجاد تعاملات سازنده با سایر ارگان‌های مربوطه (تعزیرات، اماکن، سازمان بازرسی، تنظیم بازار و…)

۳. کمک به رفع موانع تولید و حمایت از کارآفرینان

۴. رسیدگی به نابسامانیهای خرد و کلان در بازار و کنترل گرانی‌های نا متعارف

۵. تشکیل قرارگاه مشترک فسادستیزی

۶. بررسی مشوق‌ها برای اصناف

۷. ترویج فرهنگ کسب و کار حلال

۸. معرفی و تشویق کسبه و تجار تراز انقلاب (که مروج فرهنگ رزق حلال و یا تقویت کننده نظام اقتصادی کشور هستند)

۹. برگزاری سلسله همایش‌های استانی اصناف و اتحادیه‌ها