تشکیل کمیسیون ویژه راهبری امور خیرین و واقفین حوزه علم و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه سیاستها و ضوابط ارتقای مشارکت خیران و واقفان در پیشرفت حوزه علم و فناوری توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجراء به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
این مصوبه شامل ۹ ماده و ۴ تبصره است که در راستای تحقق بند ۵-۷ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری "مدظله العالی" و اقدام ملی ۴ راهبرد کلان ۱ و اقدام ملی ۷ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور و به استناد بندهای "ب" و "ج" از بخش اول فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور در جلسه ۸۸ ستاد راهبری اجرای این نقشه به تصویب رسیده است.
در ماده یک این مصوبه، با ارائه تعریف از واحد علمی و فناوری، دستگاه اجرایی، حامی، بنیاد حامی، مجمع هماهنگکننده، زیرحوزه علم و فناوری و مصادیق امور خیر و وقف در حوزه علم و فناوری، برخی از مصادیق این تعاریف نیز مورد اشاره قرار گرفتهاند.
در مواد دو تا هفت این مصوبه نیز مواردی مانند گسترش بنیادهای حامی توسط واحدهای علمی و فناوری، گسترش و حمایت از مجامع هماهنگکننده در حوزههای علم و فناوری، وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه، روشهای مشارکت دستگاههای اجرایی و آستانهای مقدسه و فرهنگ عمومی و گفتمانسازی وقف و امور خیریه مورد اشاره قرار گرفته است.
در ماده هشت مصوبه "سیاستها و ضوابط ارتقای مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری" ترکیب کمیسیون ویژه راهبری امور خیرین و واقفین حوزه علم و فناوری با ماموریت هماهنگی، اجرایی سازی سیاستها و ضوابط و نظارت بر آن به شرح زیر تصویب شده است:
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه "رئیس کمیسیون"،
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان،
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان،
وزیر آموزش و پرروش یا نماینده تام الاختیار ایشان،
نماینده تام الاختیار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور،
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دانشگاهها یا نماینده تام الاختیار ایشان،
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یا نماینده تام الاختیار ایشان،
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار ایشان،
نماینده تام الاختیار شورای عالی حوزههای علمیه،
نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ،
پنج نفر از خیرین، واقفین و روسای بنیادهای حامی و مجامع هماهنگ کنده به انتخاب کمیسیون و حکم رئیس کمیسیون.
همچنین براساس تبصره ۱یک زیر همین ماده، دبیرخانه کمیسیون در سازمان اوقاف و امور خیریه مستقر خواهد بود و این دبیرخانه موظف است وضعیت اجرای سیاستها و ضوابط مصوب را هر شش ماه به کمیسیون ویژه ارائه کند و این کمیسیون نیز گزارش این روند را سالیانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد کرد.
این مصوبه از جانب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اجرا به سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری "مدظله العالی" در دانشگاهها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شورای عالی حوزههای علمیه، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ شده است.
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