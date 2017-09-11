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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

فردا؛

نشست علمی «گزارشی از احادیث عرفانی» برگزار می‌شود

نشست علمی «گزارشی از احادیث عرفانی» برگزار می‌شود

نشست علمی گزارشی از احادیث عرفانی توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علمی حجت الاسلام استاد علی صدرایی خویی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام محمدجواد رودگر به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت الاسلام بهرام دلیر، مدیر گروه عرفان پژوهشگاه است.

نشست علمی گزارشی از احادیث عرفانی بعد از ظهر روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ شهریورماه جاری از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4084197
سارا فرجی

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