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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

مسابقات ملی دانش آموزی «لکوکاپ» در ساری برگزار می شود

مسابقات ملی دانش آموزی «لکوکاپ» در ساری برگزار می شود

ساری - دوازدهمین دوره مسابقات دانش آموزی لکوکاپ با حضور ۱۸۰۰ شرکت کننده در ساری برگزار می شود.

علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  در راستای کمک به توسعه فناوری های دانش آموزی، دوازدهمین دوره مسابقات ملی دانش آموزی لکو کاپ با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و حمایت سازمان ملی یونسکو، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه سال جاری در سالن فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات یکی از بزرگترین جشنواره های دانش آموزی کشور بوده که با حضور بیش از  ۱۸۰۰ شرکت کننده از سراسر کشور در رشته های رباتیک، پل ماکارونی، هوافضا، محاسبات ذهنی، علوم آزمایشگاهی،ماشین های سوخت شیمیایی، طراحی و چاپ سه بعدی و مزرعه فکر در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار می شود. 

وی زمان افتتاحیه را روز جمعه در دانشگاه آزاد ساری و سالن تربیت بدنی این دانشگاه اعلام کرد.

کد مطلب 4085186

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