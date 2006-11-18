رونق اقتصادی آمریکا به تجارت با آسیا بستگی دارد / کره شمالی باید برنامه تسلیحات هسته ای خود را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، جرج بوش امروز در نطق رادیویی هفتگی خود گفت که قصد دارد همکاری با همتایان خود ازکشورهای چین، روسیه ، کره جنوبی و ژاپن درزمینه موضوع هسته ای کره شمالی را ادامه دهد .



وی افزود: کشورهای ما یکصدا می گویند که کره شمالی باید برنامه تسلیحات هسته ای خود را متوقف کند. و ما گسترش فناوری هسته ای کره شمالی به رژیمهای متخاصم و شبکه های تروریستی را تحمل نخواهیم کرد .



اظهارات بوش تقریبا یک ماه پس از اولین آزمایش هسته ای کره شمالی صورت می گیرد .



امروز بوش و رو مو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی درحاشیه اجلاس دوروزه سران اپک در ویتنام با هم دیداروتلاش کردند که اختلافات خود را درزمینه استراتژیهای خود درباره کره شمالی مرتفع کنند. این درحالیست که آمریکا تلاش می کند تا یک جبهه واحد در مقابل کره شمالی تشکیل دهد .



دراین نطق رادیویی ، جرج بوش بر همکاری علیه گروههای تروریستی و اهمیت تجارت تاکید کرد .



رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت : ما در آسیا درگیرخواهیم بود، زیرا منافع ما بستگی به گسترش آزادی و فرصت دراین بخش حساس جهان دارد.



جرج بوش خاطر نشان کرد: هم اکنون روابط تجاری آمریکا در اقیانوس آرام بیشتر از منطقه آتلانتیک است؛ آسیا برای آمریکا مهم است، زیرا رونق اقتصادی در کشور ما بستگی به تجارت با آسیا دارد که وضعیت اقتصادی آن رو به رشد است.



رئیس جمهوری آمریکا که کشورش با ژاپن بر سر موانع گمرکی مناقشه دارد، درباره پول رایج چین ابرازنگرانی کرد و هشدار داد که تجارت آزاد باید منصفانه باشد .